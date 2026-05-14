Iașul găzduiește, începând de astăzi, etapa națională a Concursului de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”. Peste 160 de elevi din 36 de județe ajung în oraș pentru o competiție care pune accent pe matematica folosită în contexte tehnice și aplicative.

Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, în parteneriat cu Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, sub egida Ministerului Educației și Cercetării.

O competiție care leagă matematica de domeniile tehnice

Concursul „Adolf Haimovici” are o miză aparte față de competițiile clasice de matematică. Accentul cade pe capacitatea elevilor de a folosi raționamentul matematic în contexte aplicative, apropiate de domeniile tehnice, științifice sau economice.

În jurul competiției se reunesc elevi premianți, profesori evaluatori, membri ai Comisiei Centrale, profesori organizatori și însoțitori ai loturilor participante.

„Concursul Adolf Haimovici este mai mult decât o competiție” fiind o celebrare a pasiunii pentru matematică și a comunității de profesori și elevi care construiesc performanța în fiecare an”, a spus prof. Ines Crețu, inspector școlar pentru matematică.

Proba scrisă durează patru ore

Festivitatea de deschidere este programată vineri, 15 mai 2026, de la ora 18:00, în Aula Magna „Carmen Sylva” a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”.

Proba scrisă va avea loc sâmbătă, 16 mai 2026, între orele 09:00 și 13:00, la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial. Elevii vor avea patru ore pentru rezolvarea a patru probleme, dintre care una are caracter aplicativ.

Această probă este elementul care diferențiază concursul: matematica nu este evaluată doar ca exercițiu teoretic, ci și ca instrument pentru rezolvarea unor situații cu legătură directă cu realitatea tehnică sau științifică.

Festivitatea de premiere este programată duminică, 17 mai 2026, de la ora 09:30, în Amfiteatrul TCM2 al Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial Iași.

Elevii participanți vor primi premii în bani și medalii oferite de Societatea de Științe Matematice din România. Distincțiile recompensează atât rezultatul obținut la etapa națională, cât și parcursul care i-a adus pe elevi la Iași, după câștigarea etapelor județene.

Maura ANGHEL