18GYM deschide prima sală de fitness în Iași în iunie, iar prima lună de abonament e cadou
18GYM, unul dintre cele mai extinse lanțuri de cluburi de fitness din România, cu peste 40 de locații naționale, anunță oficial intrarea pe piața ieșeană printr-o locație de referință în MCM Center, în inima orașului. Odată cu această deschidere, ieșenii beneficiază de o ofertă exclusivă de pre-sale: o lună de abonament complet gratuit, disponibilă pentru un număr limitat de locuri, accesibilă celor care se înscriu înainte de deschiderea oficială.
Un club de fitness complet, în centrul Iașiului
Situată în MCM Center, noua locație 18GYM Iași aduce în centrul orașului un spațiu modern, complet echipat. Clubul reunește tot ce are nevoie un sportiv, într-un singur spațiu:
- Peste 100 de aparate performante, selectate pentru acoperirea completă a tuturor grupelor musculare și nivelurilor de antrenament
- Servicii de antrenamente asistate, pentru cei care doresc ghidare profesionistă și progres măsurabil
- Apă filtrată gratuită pentru hidratare în timpul antrenamentelor
- Saună, pentru recuperare activă și relaxare după efort
„Iașiul este un oraș cu o energie aparte, tânăr, ambițios și în continuă mișcare. 18GYM vine aici cu tot ce știm mai bine: echipamente de top, un spațiu gândit în jurul membrului și o comunitate care te motivează să fii mai bun în fiecare zi. Suntem nerăbdători să creștem împreună cu ieșenii.”
- Vlad Ronea, CEO 18GYM
Deschiderea oficială: iunie 2026
Inaugurarea 18GYM Iași va fi marcată printr-un eveniment de deschidere memorabil, ce va reuni influenceri cu prezență națională, personalități din industria de fitness și comunitatea activă din Iași.
Seara va include un DJ set, concursuri și tombole cu premii, surprize din partea colaboratorilor și prezența directă a CEO-ului 18GYM, Vlad Ronea. O deschidere gândită ca un eveniment de oraș, nu doar o inaugurare.
Oferta de pre-sale - disponibilă acum
Cei care vor să facă parte din comunitatea 18GYM Iași încă de la început pot accesa oferta de pre-sale: 1 lună gratuită, cu locuri limitate.
Înscrierea se face direct: https://18gym.ro/sala-fitness-iasi-hala-centrala/
Despre 18GYM
18GYM este unul dintre cele mai mari lanțuri de cluburi de fitness din România, cu peste 40 de locații în țară. Prin echipamente de înaltă performanță și servicii adaptate fiecărui nivel de antrenament, 18GYM oferă un mediu modern, prietenos și motivant în fiecare oraș în care este prezent.
