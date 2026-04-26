20 localități fără energie electrică

În contextul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, caracterizate prin intensificări ale vântului și precipitații, la nivelul județului Iași sunt înregistrate efecte asupra alimentării cu energie electrică în mai multe localități.

La această oră, sunt afectați consumatori din 20 de localități, respectiv: Contesti, Găștești, Pașcani, Topile, Valea Seacă, Crucea, Zmeu, Bârnova, Cercu, Ciurea, Hlincea, Iași, Lunca Cetățuii, Rediu, Tomești, Valea Adâncă, Vișan, Vlădiceni, Țigănași și Blăndești.

„Echipele de intervenție au reușit realimentarea a 7.321 de consumatori, acțiunile fiind în în desfășurare pentru remedierea tuturor defecțiunilor și revenirea la normalitate. Instituțiile cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență monitorizează permanent evoluția fenomenelor și intervin pentru limitarea efectelor produse”, au transmis reprezentanții ISU.