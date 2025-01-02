2024, un an de excepție pentru Opera Națională Română din Iași

În 2024, Opera Națională Română din Iași (ONRI) a avut o activitate mai mult decât bogată. A prezentat un total de 90 de reprezentații, fiecare fiind o veritabilă demonstrație a pasiunii și profesionalismului echipei artistice. Printre acestea, trei premiere au captivat publicul și au adus un suflu nou repertoriului companiei, consolidându-i poziția în peisajul cultural național. Aceste premiere au fost primite cu entuziasm de către spectatori, aducând inovație și creativitate pe scenele teatrale din Iași și nu numai.

Anul 2024 a marcat și o perioadă de expansiune internațională pentru Opera Națională Română din Iași. Participarea la două festivaluri de operă de prestigiu a oferit companiei oportunitatea de a-și prezenta talentul și creațiile într-un context global, atrăgând atenția unui public divers și exigent. Turneul la Roma a fost deosebit de de succes, consolidând prezența operei în peisajul internațional și deschizând noi oportunități pentru colaborări viitoare.

Impact cultural semnificativ - peste 80.000 de spectatori

Opera Națională Română din Iași și-a îndeplinit misiunea de a aduce arta operistică în viața a peste 80.000 de beneficiari ai ofertei culturale. De la spectacole în marile orașe până la evenimente organizate în comunități mai puțin accesibile, compania a reușit să răspândească frumusețea și emoția muzicii lirice în întreaga țară. Mii de ore de repetiții intensive au fost dedicate asigurării calității impecabile a fiecărei producții, reflectând angajamentul față de excelență.

Nimic din aceste realizări nu ar fi fost posibil fără un colectiv remarcabil, format din artiști talentați, regizori inspirați, tehnicieni dedicați și personal administrativ eficient. Fiecare membru al echipei a contribuit cu pasiune și profesionalism la realizarea actului artistic la cel mai înalt nivel. Spiritul de colaborare și devotamentul față de artă au fost esențiale în transformarea fiecărei provocări într-o oportunitate de a străluci.

Întreaga activitate a Opera Națională Română din Iași a fost încununată de un moment deosebit de mândrie: Premiul pentru cea mai bună stagiune lirică din țară, acordat de Uniunea Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România în cadrul Galei Premiilor Musicrit. Această distincție reflectă eforturile continue și calitatea excepțională a producțiilor companiei. Premiul nu doar că subliniază succesul anului 2024, dar servește și ca o motivație pentru a continua inovația și perfecționarea în anii următori. „Echipa Operei Naționale Române din Iași își exprimă recunoștința față de public, parteneri și toți membrii colectivului pentru sprijinul acordat în realizarea unui an de neuitat”, au spus oficialii.

În 2025, instituția culturală își propune să continue tradiția de excelență artistică, explorând noi direcții creative și extinzându-și impactul cultural atât pe plan național, cât și internațional. Planurile includ noi premiere, colaborări internaționale și inițiative menite să aducă opera și mai aproape de publicul larg.

Maura ANGHEL