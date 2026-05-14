Calificare după clasa a X-a, nu doar la final de liceu

Un proiect de lege depus în Parlament propune ca elevii din liceele tehnologice să poată obține certificat de calificare profesională de nivel 2 la finalul clasei a X-a. Pentru Iași, unde funcționează 23 de licee tehnologice de stat, schimbarea ar putea deveni o soluție pentru tinerii care riscă să abandoneze școala fără nicio recunoaștere oficială a competențelor dobândite.

Măsura este prezentată ca o „Lege a meseriașilor” și urmărește să reducă efectele abandonului școlar. În prezent, elevii care părăsesc sistemul înainte de finalizarea liceului ajung adesea pe piața muncii fără niciun document care să le ateste pregătirea practică. Practic, ei pot munci, dar sunt încadrați ca necalificați, deși au parcurs deja module tehnice, ore de atelier sau stagii de practică.

Iașul are 23 de licee tehnologice de stat

În județul Iași, proiectul ar avea impact direct asupra unei rețele școlare importante. Potrivit broșurii de admitere publicate de Inspectoratul Școlar Județean Iași, în rețeaua liceală de stat sunt 23 de unități cu filieră tehnologică. Acestea acoperă domenii diverse, de la economie, turism și servicii până la mecanică, electronică, telecomunicații, construcții, agricultură, industrie alimentară, transporturi și protecția mediului.

În municipiul Iași funcționează unități precum Colegiul Economic Administrativ, Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”, Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Liceul Tehnologic Economic de Turism, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Colegiul Tehnic „Ion Holban”, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu”, Liceul Tehnologic de Transporturi și de Construcții, Liceul Tehnologic „Petru Poni” și Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări.

Rețeaua este completată de licee tehnologice din Pașcani, Hârlău, Târgu Frumos, Podu Iloaiei, Miroslava, Belcești, Țibănești și Vlădeni. Astfel, reforma nu ar privi doar municipiul Iași, ci și zonele din județ unde accesul la o calificare poate face diferența între abandon, muncă necalificată și intrarea într-o meserie.

Calificare după clasa a X-a, nu doar la final de liceu

Proiectul propune o etapizare a certificărilor profesionale. La finalul clasei a X-a, elevii ar putea obține calificare de nivel 2. La finalul clasei a XI-a ar urma certificarea de nivel 3, iar la finalul clasei a XII-a, certificarea de nivel 4, odată cu încheierea parcursului liceal.

Logica este una pragmatică: fiecare etapă parcursă de elev să aibă o finalitate. Pentru un tânăr care continuă studiile, certificatul poate fi o treaptă în pregătirea profesională. Pentru un elev care abandonează sau nu mai poate susține financiar continuarea liceului, certificatul poate deveni dovada minimă că știe să execute anumite lucrări, să folosească instrumente, să respecte proceduri și să intre într-un contract de muncă sau de ucenicie.

În Iași, această miză este vizibilă mai ales în domeniile unde angajatorii caută constant personal calificat: construcții, industrie, service auto, transporturi, alimentație publică, comerț, turism și servicii tehnice. O calificare obținută mai devreme ar putea scurta drumul dintre școală și piața muncii, dar și crește atractivitatea liceelor tehnologice pentru familiile care vor o meserie concretă pentru copii.

Dan DIMA



