Cinci școli gimnaziale din Iași vor primi finanțare de aproape 3 milioane de lei pentru sprijinirea a 119 copii cu cerințe educaționale speciale. Proiectul include camere-resursă, terapii, consiliere, echipamente adaptate și activități educaționale prin sport, muzică, teatru și arte creative.

Inițiativa este derulată de Școala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași, în calitate de lider de parteneriat, alături de Școala Gimnazială „Alecu Russo”, Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Școala Gimnazială „Elena Cuza” și Școala Gimnazială „George Călinescu”. Proiectul se va desfășura până pe 31 mai 2027 și are la dispoziție o sumă de 2.732.138,92 lei, reprezentând finanțare nerambursabilă prin Programul Educație și Ocupare.

119 copii vor primi sprijin personalizat

Beneficiarii direcți sunt 119 copii și tineri cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale, înscriși în cele cinci școli partenere din Iași. Pentru fiecare copil inclus în proiect vor fi create și aplicate planuri personalizate de intervenție. Acestea vor acoperi zone precum logopedia, psihologia, cogniția, psihoeducația și dezvoltarea abilităților sociale și emoționale. „Miza este una importantă pentru școlile de masă: prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea incluziunii socio-educaționale pentru copiii care au nevoie de sprijin adaptat”, au spus coordonatorii proiectului. Pe lângă elevi, proiectul îi vizează indirect și pe părinți sau reprezentanți legali, cadre didactice și specialiștii implicați în activitățile din școli.

Camere-resursă și echipamente adaptate în școli

Una dintre componentele principale ale proiectului este înființarea și dotarea a cinci camere-resursă pentru suport educațional și psihopedagogic. Aceste spații vor fi folosite pentru activități dedicate copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități. Ele vor fi dotate cu materiale adaptate, mijloace de predare-învățare și echipamente plurisenzoriale, inclusiv sportive.

În practică, proiectul urmărește să aducă în școli instrumente care pot susține integrarea copiilor cu dificultăți de adaptare în învățământul de masă.

Terapii, consiliere și activități prin sport, muzică și teatru

Copiii incluși în proiect vor participa la cinci programe complexe de educație prin sport, muzică, teatru și arte creative. Activitățile se vor desfășura pe parcursul a 12 luni. „Aceste programe sunt gândite pentru dezvoltarea cognitivă, socială, fizică și emoțională a copiilor, nu doar pentru sprijin strict școlar”, au mai spus coordonatorii.

Proiectul include și 357 de sesiuni de consiliere individuală pentru părinți, 30 de întâlniri de grup și o campanie de conștientizare.

Campania va ajunge la 4.300 de copii și 332 de cadre didactice. De asemenea, vor fi organizate cinci ședințe de consultanță psihopedagogică și metodologică pentru resursele umane implicate în activitățile cu elevii.

Clara DIMA