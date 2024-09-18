3 Tenori ieșeni vor cânta în Țara Sfântă

Joi, 19 septembrie 2024, ora 20:00, cei 3 Tenori ieșeni vor susține un concert în orașul Ashdod din Israel, în cadrul festivalului „Sunetele Mării”. Spectacolul va avea loc în generosul amfiteatru „Amphi Ashdod”, unde 6400 de spectatori se vor putea bucura de armonicele tenorilor ieșeni Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu și Florin Guzgă.

Cei 3 Tenori ieșeni vor interpreta arii celebre alături de Israel Chamber Opera Orchestra, sub bagheta dirijorală a maestrului Tiberiu Oprea. Pe scenă vor mai urca Laima Vaikule și celebra formație Gipsy Kings.

„Suntem onorați să fim prezenți la acest festival important din Țara Sfântă, prezentând acordurile lirice ale muzicii clasice în maniera noastră specifică. Suntem cu gândul la Iași chiar și aici, dorind să facem cinste orașului prin toate reprezentațiile noastre”, a declarat inițiatorul proiectului 3 Tenori ieșeni și manager al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

„Succesul și performanțele înregistrate până acum de proiectul 3 Tenori ieșeni ne așează înainte noi orizonturi, având solicitări tot mai multe atât din țară cât și din afara granițelor. Festivalul din Ashdod confirmă acest fapt și nu poate decât să ne bucure și să ne încurajeze pentru a susține pe mai departe astfel de proiecte care aduc cinste Iașului”, a completat Gheorghiță Rusu-Persic, managerul Ateneului Național din Iași.

Maura ANGHEL