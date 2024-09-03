3 tenori ieșeni vor cântape una din scenele istorice ale Romei

După succesele consistente repurtate pe scenele din România, grupul 3 tenori ieșeni, alcătuit din Andrei Fermeșanu (manager interimar al Operei Naționale Române din Iași), Andrei Apreotesei (manager interimar al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași) și Florin Guzgă (coordonator artistic al Operei Naționale Române din Iași), va concerta la Roma, acompaniați de Orchestra Operei Naționale Române din Iași. Spectacolul va avea loc joi, 5 septembrie, în Teatrul Brancaccio, o sală celebră, inaugurată în 1916. Alcătuit din prelucrări ale unora dintre cele mai iubite compoziții românești în variantă cultă, repertoriul reprezentației, dedicată Zilei Limbii Române, este destinat în primul rând românilor din iaspora.

Evenimentul este sprijnit de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Guvernului României, Ambasada României în Italia, Ambasada Republicii Moldova în Italia și Comisia de Cultură a Camerei Deputaților din cadrul Parlamentului Italiei.

Teatrul Brancaccio este unul dintre cele mai cunoscute și importante teatre ale capitalei, situat pe Via Merulana, în cartierul vibrant și istoric Esquilino, între Bazilica Santa Maria Maggiore, Colosseum și Bazilica San Giovanni in Laterano. Bine conectat la mijloacele de transport public, se află la mai puțin de un kilometru de gara Termini și la câțiva pași de linia de metrou A - Vittorio Emanuele.

Concert pe o scenă istorică

Inaugurat în ianuarie 1916, sub numele de Teatrul Morgana, așezământul cultural din Roma a fost construit în apropierea taluzului grădinilor Palatului nobililor Field-Brancaccio (după numele Isabellei Field, căsătorită cu Principele Brancaccio). De-a lungul anilor, teatrul a suferit mai multe renovări, menite atât să valorifice exteriorul, cât și să îmbunătățească funcționalitatea interioară. În 1937 a fost inaugurat în configurația sa actuală, cu două foaiere, o sală mare și două niveluri, cu aproximativ 1.300 de locuri. Tot atunci a fost redenumit Teatrul Brancaccio.

Este considerat tradițional „Teatrul Romei”. De-a lungul istoriei sale ilustre, a găzduit artiști faimoși din toate colțurile lumii, iar pe scurt amintim de Totò, Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Gigi Proietti și muzicieni precum Fabrizio De André, Louis Armstrong, Jimi Hendrix.

Între 1985 și 2000 a găzduit Fundația Operei din Roma, căreia i-a succedat Primăria Romei, care a încredințat direcția Maestrului Gigi Proietti până în 2007, urmată de gestionarea de către Maurizio Costanzo până în 2010 și de Stage Entertainment Italia până în 2012. Din septembrie 2012, direcția artistică aparține lui Alessandro Longobardi.

Este unul dintre principalele repere pe scena națională pentru producția și găzduirea de spectacole de genul musical, dans contemporan, muzică, circ contemporan, stand-up, proză și teatru pentru copii, cu o programare de artiști și companii din toată Italia, precum și din străinătate. Se clasează printre primele teatre din Italia în ceea ce privește capacitatea, calitatea managementului și numărul de evenimente. În urma unor noi renovări, este unul dintre teatrele cele mai avansate din punct de vedere tehnologic, cu atenție la respectarea mediului, sănătatea spectatorilor și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități.

Maura ANGHEL