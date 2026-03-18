32 de kilograme de bijuterii din aur și argint, confiscate la Bacău!

* inspectorii ANAF au descoperit și confiscat 6.560 de piese din aur, în valoare de peste 12,2 milioane de lei, și 1.989 de piese din argint, estimate la peste 300.000 de lei

Lovitură spectaculoasă dată de inspectorii antifraudă, care au scos la lumină un adevărat „tezaur” suspect în inima Moldovei. În urma unor controale intense desfășurate în Bacău, autoritățile au confiscat peste 32 de kilograme de bijuterii din aur și argint, evaluate la o sumă amețitoare de peste 12,5 milioane de lei!

Operațiunea, coordonată de Agenția Națională de Administrare Fiscală prin structura sa de elită – Antifraudă – a vizat operatori economici din domeniul comerțului cu metale prețioase, suspectați de nereguli grave. Totul a pornit de la analize de risc fiscal care au indicat posibile probleme majore în evidența și proveniența bunurilor.

Ce au descoperit inspectorii este de-a dreptul uluitor: mii de bijuterii fără documente clare de proveniență și stocuri gestionate haotic! În urma verificărilor, au fost confiscate 6.560 de piese din aur, în valoare de peste 12,2 milioane de lei, și 1.989 de piese din argint, estimate la peste 300.000 de lei.

Ancheta nu s-a oprit la prima firmă verificată. În urma suspiciunilor, controalele au fost extinse și la alte societăți aflate în legătură, unde au fost identificate probleme similare, semn că fenomenul ar putea fi mult mai amplu decât părea inițial.

Pe lângă confiscări, inspectorii au aplicat și sancțiuni contravenționale, însă adevărata miză rămâne amploarea neregulilor descoperite. Lipsa documentelor justificative și evidența deficitară ridică suspiciuni serioase privind posibile practici de evaziune fiscală în acest sector sensibil.

ANAF – Direcția Generală Antifraudă Fiscală anunță că va continua acțiunile în forță în domeniile cu risc ridicat, pentru a proteja bugetul statului și a elimina practicile ilegale care distorsionează concurența. Andrei TURCU