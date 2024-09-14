5.000 pensionari îşi vor primi pensiile majorate abia în noiembrie

* este vorba de cei care au lucrat atât în sistem militar, cât şi în întreprinderi civile * sunt pensionari care încă mai bat pe la uşile Casei de Pensii pentru a cere informaţii suplimentare, dar şi semnătură că nu le vor fi tăiate pensiile * directorul Casei Județene de Pansii a fost clar: „Nicio pensie nu scade!”

Şefa Casei Judeţene de Pensii, Maria Andronache, spune că zilnic vin zeci de pensionari care solicită lămuriri privind majorarea pensiilor. Sunt şi unii pensionari care vor să primească asigurări “negru pe alb” că nu primesc pensii mai mici. Unii dintre aceştia forţează uşa de la intrare, chiar şi după programul cu publicul, care e afişat mare, la vedere: luni - vineri 8.00 - 14.00. „Vor să aibă negru pe alb consemnat că totul este în ordine. Avem, până la data de astăzi, 1.283 de sesizări pe articolul 144, pentru care am luat decizia de recalculare. Suspectăm că dintre acestea vreo 60 ar fi eronate. Trebuie să fac o precizare. Sunt sesizări pe o decizie emisă, deci a venit documentul, nu i-a fost clar ceva din acel document şi a făcut o solicitare scrisă”, a spus şefa Casei de Pensii, Maria Andronache. „Continuă să vină pensionari. E adevărat că a trecut valul celor nemulţumiţi de pensii, a celor care se temeau că vor avea pensia mai mică. S-au lămurit, în cea mai mare parte, că nicio pensie nu scade şi primesc cel puţin pensia pentru minimum pe economie, în cazul celor cu pensia minimă. A venit următorul val al pensionarilor care, deşi au creşteri la pensie, au venit să pună întrebări suplimentare. Spre exemplu, vor să afle cum am determinat punctele de stabilitate, de ce am avut o anumită creştere şi nu altă sumă care reieşea din calculele făcute personal de pensionari”, spune Maria Andronache.

Pe lângă zecile de sesizări, cei de la Casa de Pensii se mai confruntă cu o altă problemă. În lipsa unui soft dedicat, 5.000 de pensionari nu îşi primesc, deocamdată, majorările. În această situaţie se regăsesc cei care au lucrat în sistem militar, iar după pensionare, s-au reangajat la instituţii sau societăţi comerciale civile.

„Mai avem o restanţă de pensionari. Avem 5.000 de dosare la care nu am emis decizie. Luna aceasta sunt pensionari care vor primii aceleaşi pensii, ca şi în luna august. Nu au fost uitaţi. Nu este ceva ireparabil. Aşteptăm un program informatic pentru a recalcula pensiile acestor pensionari. Cred că vor fi pensii şi în rândul dumnealor. Este şi firesc. Vom emite deciziile la sfârşitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie, funcţie de cum va fi furnizat programul şi va deveni funcţional. Cei care vor avea creşteri la pensie, clar vom da diferenţele. Nu vor fi privaţi de aceste drepturi cuvenite prin lege”, spune Maria Andronache.

„La pensionarii care iau pensii şi de la stat şi din sisteme militare se generau eronat puncte de stabilitate”

Cele 5.000 decizii vor fi trimise direct de Casa de Pensii. „Nu mai facem procedura ca la etapa de la 1 septembrie: noi să trimitem la Poştă, iar Poşta să le distribuie”, spune şefa Casei de Pensii. Cele 5.000 de decizii nu au fost emise din mai multe motive, spune şefa Casei de Pensii. „La pensionarii care iau pensii şi de la stat şi din sisteme militare se generau eronat puncte de stabilitate. Le-am scos de la listare. Sunt persoane cărora le-am deschis dreptul la pensie în sectorul de stat, dar am folosit stagii şi din sistem militar. Când am vorbit de pensionari cu două pensii nu în toate cazurile am folosit şi stagiile din sectorul militar. Au fost persoane care aveau condiţia separat de la sistemul de stat şi separat din sistemul militar. Au fost şi persoane cărora a trebuit să le facem cumul de vechime. La fel, nu se generau punctele de stabilitate, ci doar pentru vechimea de la stat. Am mai descoperit noi pe cei care sunt în plată doar cu pensie suplimentară, iar pensia în alt sistem. La fel, se stabileau puncte de stabilitate eronat”, spune Maria Andronache.

Există însă şi o situaţie cel puţin bizară. „Mai e un număr de decizii, din calculele noastre sunt cam 1.000, care au fost invalidate în sistem central. Acolo s-au mai făcut nişte verificări, nişte chei de control, după ce am verificat noi operaţiunea aceasta. Noi am pregătit bazele de recalculare, s-au făcut verificări, şi au fost invalidate în jur de 1.000 de persoane. Avem liste, ştim despre cine este vorba, doar că în acest moment ne lipseşte programul pentru a remedia şi acele situaţii”, a spus Maria Andronache.

Situaţia programului informatic ar putea fi rezolvată până la începutul lunii viitoare. Astfel, pensionarii aflaţi în una dintre aceste situaţii şi-ar primi pensiile majorate abia în luna noiembrie. Laura RADU, Marcel FLUERARU