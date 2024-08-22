500 de lei, „bugetul decent” pentru un ghiozdan complet echipat

* pentru achiziționarea unui „ghiozdan decent”, părinții trebuie să cheltuie, în medie, 160 de lei, pentru un penar în jur de 60 de lei, pentru caiete tot 60 de lei, instrumentele de scris costă 140 de lei, iar articolele de desen 50 de lei, la care se adaugă încă 50 de lei pentru alte accesorii de tipul rezerve, truse de geometrie sau plastilină…

Cu mai puțin de trei săptămâni înainte de începerea noului an școlar, părinții au început să se intereseze pe paginile site-urilor de specialitate de prețurile rechizitelor. În ciuda inflației crescută și a prețului mare al facturilor la electricitate, care pun presiune pe bugetul familiei, cei mai mulți dintre părinți nu doresc să facă rabat de la sumele necesare pentru ca cei mici să poată începe noul an de învățământ așa cum se cuvine.

Potrivit specialiștilor, în acest an, o familie urmează să aloce, în medie, aproximativ 500 de lei pentru un ghiozdan complet echipat, care să includă toate cele necesare primei zi de școală.

Astfel, pentru achiziționarea unui „ghiozdan decent”, aceștia sunt dispuși să cheltuie, în medie, 160 de lei, pentru un penar în jur de 60 de lei, pentru caiete tot 60 de lei, pentru instrumente de scris 140 de lei, iar pentru articole de desen 50 de lei, la care se adaugă încă 50 de lei pentru alte accesorii de tipul rezerve, truse de geometrie sau plastilină.

Pe lângă rechizite și ghiozdane, cele mai căutate produse necesare începutului de an școlar, în această perioadă, sunt birourile, scaunele de birou, laptopurile și telefoanele, dar și hainele.

Pentru birouri și scaune de birou, o familie urmează să aloce, în medie, aproximativ 700 de lei în această toamnă, conform estimărilor specialiștilor.

Nici garderoba copiilor nu este neglijată, astfel că, în această perioadă, vânzările online la acest capitol au crescut cu peste 70%. Mai bine de jumătate din cheltuieli sunt alocate pentru încălțăminte, urmată de treninguri și pantaloni. În medie, o familie alocă în jur de 270 de lei pentru haine și încălțăminte la început de an școlar. „Revenirea în băncile școlii reprezintă un moment important și chiar dacă anul școlar începe mai devreme vedem că pregătirile sunt în acest moment în toi, clienții fiind dispuși să aloce bugete similare anilor trecuți, Clienții noștri au la dispoziție o varietate foarte mare de produse și oferte promoționale pentru toate buzunarele, care să îi ajute să ofere copiilor un start bun în noul an școlar. În plus, pentru a reduce presiunea pe bugetele familiilor abia venite din concediu, clienții au posibilitatea să plătească eșalonat prin intermediul soluțiilor de plată de tipul Buy Now Pay Later (cumperi acum și plătești mai târziu) sau Slice it (plătești în 4 tranșe)”, au precizat reprezentanții unui binecunsocut site de vânzări online. Edi MACRI