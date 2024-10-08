560 de absolvenți UMF simulează Rezidențiatul

* pentru această sesiune, care se va desfăşura în format fizic, s-au înscris 428 de candidaţi la Medicină Generală, 109 de la Medicină Dentară şi 22 de la Farmacie

560 de absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, Facultăţii de Medicină Dentară, Facultăţii de Farmacie, din cadrul UMF, s-au înscris la simularea examenului de rezidenţiat.

Cea de a doua ediţie din acest an a simulării concursului de rezidenţiat are loc sâmbătă, 12 octombrie, în intervalul orar 09.00 - 13.00.

Acţiunea este organizată de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi în colaborare cu Societatea Studenţilor Medicinişti (SSMI), Societatea Studenţilor Stomatologi (SSSI) şi Societatea Studenţilor Farmacişti Iaşi (SSFI).

Pentru această sesiune, care se va desfăşura în format fizic, s-au înscris 428 de candidaţi la Medicină Generală, 109 de la Medicină Dentară şi 22 de la Farmacie. „Simularea concursului de rezidenţiat le oferă absolvenţilor ocazia de a se familiariza cu modul de desfăşurare a unui concurs extrem de dificil şi de a-şi evalua cunoştinţele”, a spus prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iaşi.

Intrarea în sală a candidaţilor se va face în intervalul 8.00 - 8.20, numai pe baza buletinului/cărţii de identitate sau a paşaportului în termen de valabilitate, documente care vor sta pe masa candidatului tot timpul concursului pentru a putea fi reverificate.

Cei care nu au astfel de document valabil, nu vor fi primiţi în sala de concurs. În prezenţa tuturor candidaţilor, şefii de sală vor citi instrucţiunile privind modul de desfăşurare a concursului în intervalul orar 8.20 - 8.35. Subiectele vor fi deschise la ora 9.00.

Concursul naţional de intrare în rezidenţiat în domeniile Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, este organizat de Ministerul Sănătăţii duminică, 17 noiembrie. Laura RADU