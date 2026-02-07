LOTO Rezultatele tragerilor de duminică, 8 februarie, 2026
Într-un oraș construit pe urcușuri, cafeaua nu e doar un obicei, ci o pauză de orientare. Un tur urban „cu reguli” – doar locuri cu vedere sau cu vibe – îți schimbă, în câteva ore, felul în care privești Iași.

În Iași, distanțele nu se măsoară doar în metri, ci și în respirații: una când urci, una când ajungi sus, una când te oprești, în sfârșit, la o masă de lângă geam. De aici pornește ideea unui traseu simplu, dar disciplinat: șapte opriri de cafea într-o singură zi, cu o condiție care taie din start compromisurile – fiecare loc trebuie să ofere fie o priveliște care face orașul să pară mai mare, fie o atmosferă care-l face, brusc, mai blând.

Începutul „corect” al unui astfel de tur e sus, înainte ca aglomerația să-ți înghită atenția. La Restaurant Panoramic, aflat la etajul 13 din Unirea Hotel & Spa, orașul se desface în 360 de grade, iar altitudinea declarată – 55 de metri – îți pune pe masă o hartă vie: bulevarde, acoperișuri, cartiere, margini. Programul anunțat de locație (12:00–23:00) e un detaliu practic, dar priveliștea e motivul real pentru care merită să începi aici.

După o oprire „panoramică”, regula nescrisă e să cobori și să te amesteci în oraș fără să-l alergi. Turul nu trebuie să fie o vânătoare de cești, ci o alternanță între mișcare și repaus: o cafea scurtă, băută în ritm alert, apoi una în care chiar stai; o pauză în care vorbești, apoi una în care taci. Dacă îl faci pe bune, îți impui mici gesturi care schimbă tot: un pahar cu apă la fiecare oprire, câteva minute fără telefon, un snack la mijlocul zilei ca să nu transformi traseul într-o probă de cofeină.

La mijlocul turului, când centrul devine zgomot și ritmul începe să te tragă de mânecă, e nevoie de o oprire care să te scoată din „modul de consum”. Aici intră în scenă locurile cu comunitate, nu doar cu meniu. Iar dacă vrei un reper clar pentru vibe-ul creativ al orașului, Acaju își asumă exact asta: își descrie esența ca fiind „în oameni”, vorbește despre comunitate și despre evenimente – adică despre motivul pentru care o cafenea poate deveni un mic „punct de întâlnire” al orașului, nu doar o oprire pe traseu.

Când te apropii de final, Iașul îți cere din nou înălțime. Și tocmai de aceea, închiderea firească a unui tur de coline e într-un loc care te lasă să privești înapoi peste zi. În Bucium, Restaurant Belvedere e asociat de ani buni cu ideea de „sus” și cu masa de seară care vine la pachet cu orașul aprins în depărtare; adresa de pe Șoseaua Bucium 103A e un reper repetat în fișele publice și în ghidurile locale.

De fapt, acesta e miezul: turul nu are valoare pentru că bifezi șapte localuri, ci pentru că îți obligă atenția să se reașeze de șapte ori. Într-un oraș în care alergi de obicei pe aceleași trasee, o fereastră bună sau o terasă „cu rost” poate deveni o metodă de a redescoperi colinele – nu ca legendă urbană, ci ca realitate: urcuș, oprire, privire, pauză.

Întrebări frecvente de la oaspeții Iașului

Cât durează, realist, un astfel de tur? Dacă păstrezi opririle scurte la început și îți lași o pauză mai lungă la mijloc, îl faci lejer într-o după-amiază extinsă; dacă te așezi „prea bine” la fiecare oprire, se transformă într-o zi întreagă.

Nu devine prea multă cofeină? Devine, dacă tratezi fiecare oprire ca pe un espresso dublu. Soluția e simplă: alternezi (espresso/flat white/filtru/decaf) și nu sari peste apă și ceva de mâncare.

Care e momentul perfect pentru final? În zilele senine, finalul funcționează cel mai bine spre apus – când orașul începe să se aprindă și „vederea” devine parte din poveste, nu doar fundal. Tania DAMIAN

