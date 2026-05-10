Primele fructe ale verii au ajuns pe tarabele din Iași, iar prețul este același în mai multe locuri: 70 de lei kilogramul. În Piața Chirilă, unele erau prezentate ca fiind din Grecia, altele drept cireșe de Fălticeni, însă diferența de origine nu a schimbat prețul. Pentru mulți cumpărători, fructele rămân o poftă scumpă de început de sezon.

Prețul se regăsește atât în piețele mari ale orașului, cât și la tonetele de cartier. Fructele sunt puse la vedere, atrag privirile, iar primul gest al trecătorilor este aproape mereu același: întreabă cât costă.

La acest nivel, cireșele nu sunt încă o cumpărătură obișnuită, la kilogram, ci mai degrabă o poftă de sezon. 200 de grame costă 14 lei, 300 de grame ajung la 21 de lei, iar o jumătate de kilogram înseamnă 35 de lei.

Un kilogram întreg devine deja o cheltuială calculată, mai ales într-o perioadă în care prețurile alimentelor sunt urmărite atent de multe familii.

În Piața Chirilă, Grecia și „Fălticeni” la același preț

În Piața Chirilă, primele cireșe arătau și diferențele de etichetare întâlnite la tarabe. La un comerciant, fructele erau prezentate ca fiind din Grecia. La altul, cireșele erau prezentate drept cireșe de Fălticeni. Prețul era însă același: 70 de lei kilogramul. Pentru cumpărători, proveniența nu este un detaliu minor. La început de sezon, când producția locală este încă redusă, oamenii vor să știe ce cumpără și pentru ce plătesc. „Una este să cumperi cireșe din import, alta este să ți se spună că sunt cireșe românești, dintr-o zonă cunoscută pentru livezi. Iar când prețul este mare, transparența devine cu atât mai importantă”, a spus Ionuț Maxim, un ieșean aflat la cumpărături.

Prețul pare generalizat în primele zile de sezon

Prețul de 70 de lei/kg nu pare să fie o excepție izolată. El apare în piețele Iașului, dar și la tonetele cu fructe, semn că primele loturi au intrat pe piață la un nivel ridicat încă din start.

Comercianții mizează pe interesul cumpărătorilor pentru primele fructe ale sezonului. Cireșele sunt printre cele mai așteptate apariții de primăvară târzie, iar primele lădițe de pe tarabe produc de fiecare dată aceeași reacție: curiozitate, mirare și, uneori, cumpărături în cantități mici.

Nu neapărat pentru că prețul este considerat bun, ci pentru că pofta de sezon cântărește mai mult decât calculul rece.

Cumpărătorii se revoltă, dar cireșele se vând

Deși prețul provoacă nemulțumire, cireșele nu rămân nevândute. Mulți ieșeni aleg cantități mici, doar cât să guste primele fructe. Alții spun că mai așteaptă până când vor apărea cireșe românești în cantități mai mari și prețul va scădea. Piața este influențată direct de comportamentul cumpărătorilor. Dacă fructele se vând la 70 de lei/kg, comercianții nu au motive imediate să reducă prețul. În schimb, atunci când oamenii refuză să cumpere la un preț pe care îl consideră prea mare sau când proveniența nu este clară, mesajul transmis în piață devine mai puternic decât nemulțumirea spusă lângă tarabă. „Am luat de poftă pentru copii, jumătate de kilogram cum cumpărat. A costat cât o tavă cu friptură la masa de duminică”, a spus Elena Toader, mama a două fetițe pofticioase.

O poftă scumpă, aproape la preț de produs premium

La 70 de lei kilogramul, cireșele intră într-o zonă de preț comparabilă cu produse considerate premium, precum somonul. Diferența ține de percepție: somonul este deja asociat cu un aliment scump, în timp ce cireșele trimit mai degrabă la piețele de vară și la fructele cumpărate fără prea multe calcule. Până când oferta va crește, iar prețurile vor coborî, primele cireșe rămân vedetele scumpe ale piețelor ieșene.

Se vând, atrag priviri și stârnesc discuții. Pentru cumpărătorii atenți, întrebarea rămâne simplă: merită pofta de început de sezon 70 de lei kilogramul?

Maura ANGHEL