8.000 de rățuște pe Bahlui, într-o cursă uriașă pentru copiii de la Socola!

* Iașul pregătește unul dintre cele mai emoționante evenimente ale anului, iar premiul cel mare ajunge la 500 de euro

Pe 1 iunie 2026, în timp ce copiii din toată lumea vor sărbători ziua lor prin joc și veselie, la Iași se pregătește un eveniment care promite să transforme bucuria într-o adevărată misiune de solidaritate.

Mii de rățuște colorate vor fi lansate pe râul Bahlui într-un spectacol cum orașul vede doar o dată pe an. Va fi agitație, râsete, competiție și entuziasm, însă dincolo de imaginea spectaculoasă se ascunde o realitate profund emoționantă: copiii internați la Institutul de Psihiatrie „Socola” au nevoie de un loc unde să se joace, să respire aer liber și să uite, măcar pentru câteva clipe, că viața lor se desfășoară între pereții unui spital. Pentru ei va curge anul acesta Bahluiul plin de rățuște.

Un spital, o nevoie uriașă și o idee care mobilizează un oraș întreg

În cadrul Compartimentului de Neuropsihiatrie Infantilă de la Socola sunt internați copii și adolescenți care trec prin unele dintre cele mai dificile momente ale vieții lor.

Pentru acești pacienți, tratamentul nu înseamnă doar medici, perfuzii sau terapii. Înseamnă și joacă. Mișcare. Libertate. Posibilitatea de a ieși afară și de a simți că lumea nu se reduce la saloane și coridoare.

Doar că, în prezent, acești copii nu au un spațiu exterior dedicat lor. Nu au un loc unde să alerge, să se dea în leagăn sau să își consume energia și emoțiile într-un mod sănătos. Iar acum, Iașul încearcă să schimbe această realitate printr-un eveniment care a devenit deja simbol al generozității locale.

Pe 1 iunie, Parcul Regina Maria din Podu Roș va deveni centrul uneia dintre cele mai spectaculoase curse caritabile din țară: Cursa de Rățuște Iași 2026.

Ținta organizatorilor este impresionantă: 8.000 de rățuște de cauciuc vor fi lansate pe apă, fiecare dintre ele reprezentând o donație directă pentru construirea unui loc de joacă în aer liber destinat copiilor internați la Socola.

Imaginea promite să fie spectaculoasă: mii de rățuște galbene plutind simultan pe Bahlui, într-o competiție simbolică în care adevărații câștigători vor fi, de fapt, copiii care au nevoie de sprijin.

O rățușcă de 10 lei poate schimba viața unui copil

Mecanismul evenimentului este simplu și tocmai de aceea extrem de puternic.

Oricine poate „adopta” o rățușcă pentru 10 lei, iar suma merge integral către proiectul caritabil.

Fiecare rățușcă adoptată intră automat în cursă, iar participanții pot câștiga premii importante. Marele premiu al ediției din acest an ajunge la 500 de euro pentru rățușca ce va traversa prima linia de sosire.

Dar adevărata miză nu este competiția. Este ideea că un gest aparent banal poate contribui la transformarea unui spațiu rece într-un loc în care copiii să poată zâmbi din nou.

Pe 1 iunie, Iașul nu va privi doar o cursă. Va privi o lecție de umanitate

Când cele 8.000 de rățuște vor porni pe apă, fiecare dintre ele va însemna mai mult decât o simplă donație.

Va însemna o bancă într-un parc. Un leagăn. Un zâmbet. O gură de aer. O clipă de normalitate pentru niște copii care trec prin încercări pe care mulți adulți nici nu și le pot imagina.

Și poate tocmai de aceea, anul acesta, cea mai importantă cursă de pe Bahlui nu va fi despre cine ajunge primul la final.

Ci despre cât de mult poate face un oraș atunci când decide să nu întoarcă privirea. Carmen DEACONU