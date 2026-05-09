9 Mai, zi cu triplă semnificație
Ziua de 9 Mai are o încărcătură specială pentru România. În aceeași dată se întâlnesc trei semnificații istorice și politice: Independența de Stat a României, victoria împotriva Germaniei naziste în Europa și Ziua Europei. Nu este doar o zi de calendar sau un moment marcat prin ceremonii oficiale. 9 Mai readuce în discuție teme care rămân actuale: libertatea unui stat, fragilitatea păcii și importanța cooperării europene. Pentru România, data leagă trecutul național de memoria războiului și de apartenența la Uniunea Europeană.
9 Mai 1877: România își afirmă independența
Prima semnificație a zilei de 9 Mai este legată de anul 1877. Atunci, Mihail Kogălniceanu, ministrul de Externe al României, rostea în Parlament declarația prin care afirma independența țării față de Imperiul Otoman. Momentul venea pe fondul războiului ruso-turc și al dorinței statului român de a ieși definitiv de sub suzeranitatea otomană. Declarația politică a fost urmată de participarea armatei române la luptele de la sud de Dunăre, inclusiv la Plevna, Grivița și Rahova. Independența nu a rămas doar un act rostit în Parlament. Ea a fost obținută prin sacrificiul soldaților români și recunoscută ulterior pe plan internațional prin Tratatul de la Berlin din 1878.
Pentru România, 9 Mai marchează un pas decisiv în maturizarea statului modern și în recunoașterea sa europeană.
9 Mai 1945: sfârșitul războiului în Europa
A doua semnificație majoră a datei este 9 Mai 1945, ziua asociată cu victoria Coaliției Națiunilor Unite împotriva Germaniei naziste în Europa. Pentru milioane de oameni, această dată a însemnat sfârșitul unui război devastator. Al Doilea Război Mondial a schimbat harta lumii și a lăsat în urmă orașe distruse, familii destrămate și o traumă colectivă profundă. În Europa, memoria zilei de 9 Mai este legată de o idee esențială: pacea nu este garantată pentru totdeauna. Ea trebuie apărată prin instituții, cooperare, educație și respect pentru demnitatea umană. Pentru România, participarea la război și schimbarea de alianță din 23 august 1944 au făcut parte dintr-un traseu istoric dificil, cu urmări importante în politica internă și externă a țării.
Ziua Europei și începutul unui proiect de pace
A treia semnificație a zilei este Ziua Europei. La 9 mai 1950, ministrul francez de Externe Robert Schuman propunea un plan de cooperare între statele europene. Declarația Schuman este considerată punctul de plecare al construcției europene moderne. Ideea era simplă, dar puternică: statele care cooperează economic și politic sunt mai puțin dispuse să ajungă la război. Din această viziune s-a dezvoltat, treptat, Uniunea Europeană. Pentru România, aderarea la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 a dat Zilei Europei o semnificație concretă. 9 Mai nu mai este doar o sărbătoare europeană, ci și o zi despre locul României într-un spațiu comun de valori, reguli și oportunități.
O zi despre libertate, memorie și responsabilitate
9 Mai vorbește, în esență, despre libertate. Libertatea unui stat de a-și decide propriul drum. Libertatea unui continent de a alege cooperarea în locul conflictului. Libertatea generațiilor de azi de a trăi într-un spațiu în care pacea, drepturile și democrația trebuie apărate permanent. Independența, victoria împotriva nazismului și construcția europeană sunt teme diferite, dar legate de aceeași nevoie: construirea unei lumi mai sigure, mai drepte și mai conștiente de propriul trecut.
De aceea, 9 Mai nu este doar o lecție de istorie. Este o zi care amintește că libertatea se câștigă greu, se păstrează cu responsabilitate și se poate pierde atunci când memoria este ignorată. Dan DIMA
