­­­­­Facilități pentru plata taxelor și impozitelor

În baza Hotărârii Consiliului Local (HCL) nr. 322/30 septembrie 2024 și a reglementărilor în vigoare, contribuabilii persoane juridice și persoane fizice pot beneficia facilități la plata taxelor și impozitelor.

Astfel, contribuabilii persoane juridice pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 august 2024 inclusiv, în condițiile în care acestea din urmă se sting (încasare, anulare, compensare etc.) prin orice modalitate prevăzută de Codul de Procedură Fiscală până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, dar nu mai târziu de data de 25 noiembrie 2024 inclusiv.

Contribuabilii persoane fizice beneficiază de anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 august 2024 inclusiv, de anularea unui procent de 50% din obligațiile bugetare principale restante mai mici de 5.000 lei inclusiv și de anularea unui procent de 25% din obligațiile bugetare principale restante la 31 august 2024 inclusiv, mai mari de 5.000 lei, în condițiile în care obligațiile bugetare principale sunt stinse în procent de 50% respectiv 75% până la data depunerii cererii de anulare a obligațiilor bugetare, dar nu mai târziu de data de 25 noiembrie 2024 inclusiv.

Condiția pentru a beneficia de facilitățile menționate este ca persoanele fizice / persoanele juridice să achite și obligațiile bugetare principale, precum și accesoriile aferente acestora, cu termene de plată cuprinse între data de 1 septembrie și 25 noiembrie 2024 inclusiv, sau până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

Prin obligații bugetare principale se înțeleg obligațiile de plată către bugetul local al Municipiului Iași, cum ar fi: impozit / taxă pe clădiri, impozit / taxă pe teren, impozit pe mijloacele de transport, taxe folosință, etc.

Prin accesorii se înțeleg majorările de întârziere, penalitățile, dobânzile, etc. care se datorează pentru neplata la scadență (în termen) a obligațiilor principale. „Precizăm că sumele plătite de contribuabilii persoane fizice/persoane juridice începând cu data de 7 septembrie 2024 pentru achitarea de accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31 august 2024, respectiv obligații bugetare principale anulate în procent de 50%, respectiv 25% în cazul persoanelor fizice, conform ordinii de stingere consacrate de lege, se restituie la cerere după realizarea procedurii de anulare”, a transmis municipalitatea. Radu MARIN