­­­­­Restricții de circulație cu ocazia Festivalului Inimo

În vederea bunei desfășurări a Festivalului Inimo, circulația rutieră pe aleea Grigore Ghica Vodă va fi restricționată, în funcție de necesități, în perioada 15-18 august 2024, între orele 14.00 și 24.00, cu avizul Poliției Rutiere. Măsurile punctuale vor fi luate de Poliția Rutieră și Poliția Locală.

Începând de joi, 15 august, până duminică, 18 august 2024, va avea loc pe Stadionul Universității pentru Științele Vieții din zona Agronomie o nouă ediţie a Festivalului Inimo organizat de Asociația Glasul Vieții și părintele Dan Damaschin - Festivalul Internațional al Familiei, al Vieții și al Faptelor Bune!

Evenimentul are drept scop susținerea a nu mai puțin de 10.233 de copii din 2.923 de familii greu afectate de sărăcie, care au nevoie de cele necesare unui viitor mai bun: hrană, îmbrăcăminte și ajutor pentru școală.

În cele patru zile ale Festivalului Inimo vor fi prezenți artiști pentru toate gusturile, care au răspuns chemării la a face bine lansate de părintele Dan Damaschin, printre care Circul de Stat Chișinău, Nicolae Botgros și Orchestra și Naționala Lăutarii, Ansamblul Constantin Arvinte, Voltaj, Connect-R, Planeta Clounella, Filarmonica de Stat Moldova, Eva Timush, Ștefan Bănică, Coloricii, Holy Moly, Feli și Horia Brenciu. Maria STANCU