­­Vântul devastator a provocat pagube importante în municipiul Iași

Primarul Mihai Chirica a dispus companiilor și direcțiilor municipale să intervină de urgență ­­­­­pentru a îndepărta sau remedia urmările vântului deosebit de puternic asupra domeniului public. Echipele municipale îndepărtează crengile și arborii căzuți, stâlpii prăbușiți, acoperișurile smulse, panourile dărâmate și iau măsuri punctuale pentru a repara defecțiunile survenite și pentru a pune în siguranță zonele cu risc.

În cursul zilei de duminică, 26 aprilie 2026, între orele 12.00 și 18.00, Municipiul Iași se află sub o avertizare meteorologică de cod portocaliu de intensificări ale vântului cu viteze de până la 70 – 90 kilometri / oră.

Problemele semnalate până în prezent:

- arbori căzuți pe aleea Mihail Sadoveanu, în zona Liceului cu Program Sportiv, pe strada Vasile Lupu nr. 100A, la bloc P3, pe strada Pădurii (care a cauzat și o întrerupere temporară a circulației tramvaielor), în zona Ciric, pe șoseaua Națională nr. 45 etc.,

- acoperiș smuls de vânt și prăbușit peste autoturisme, semafoare și carosabil în zona Rond Vechi CUG,

- banner rupt peste rețeaua fir contact în zona străzii Sergent Grigore Ioan, Canta,

- stâlpi de electricitate rupți pe strada Trei Fântâni și în zona Selgros,

- indicatoare rutiere rupte sau îndoite etc.

Efortul municipalității este comun și coordonat: Compania de Transport Public SA repară problemele apărute la rețeaua de fir contact sau care afectează circulația mijloacelor de transport, Salubris SA îndepărtează resturile de pe străzi și trotuare, Servicii Publice SA lucrează în parcuri și spații verzi, Citadin SA intervine pe carosabil, iar Poliția Locală patrulează în tot orașul pentru a semnala companiilor municipale și altor instituții ale statului problemele constatate.

Totodată, companiile municipale colaborează cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Poliția Rutieră în diverse intervenții punctuale.

Primarul Mihai Chirica se află pe teren și coordonează acțiunile de remediere a problemelor apărute, astfel încât urmările furtunii să fie eliminate până cel târziu în cursul dimineții de luni, 27 aprilie 2026.