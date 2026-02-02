* prima seară din februarie la Opera ieșeană vine cu „Bărbierul din Sevilla”, titlul care umple sălile * spectacolul este anunțat pentru mâine, de la 18:30, iar luna continuă cu încă șapte reprezentații – de la Văduva veselă 2.0 și Zâna păpușilor, până la „Concert la Palat” și două seri cu Romeo și Julieta

Februarie începe la Opera Națională Română din Iași cu un pariu sigur: „Bărbierul din Sevilla”, opera bufă care a făcut din Figaro un fel de „star” universal al scenei. Marți, 3 februarie 2026, de la ora 18:30, Sala Mare primește primul spectacol al lunii, iar afișul e unul care prinde la toate vârstele: intrigi, deghizări, iubire „cu obstacole”, o avalanșă de gaguri muzicale și acel ritm rossinian care nu te lasă să te plictisești nicio secundă.

Opera este magnet pentru public pentru că e construită ca o comedie modernă: scene scurte, replici „tăiate” în muzică, personaje care se împing unele pe altele în situații imposibile și o energie care crește constant până la final. Rossini a scris „Il barbiere di Siviglia” (pe un libret de Cesare Sterbini, după piesa lui Beaumarchais) în 1816, iar premiera a avut loc la Roma – detaliu care contează nu ca date de muzeu, ci ca explicație pentru un adevăr simplu: e un titlu încercat de două secole, care încă funcționează impecabil.

În seara de marți, la pupitru se va afla maestrul David Crescenzi. Pentru public, asta se traduce, de regulă, printr-un spectacol „strâns”, cu nerv, în care orchestra și scena respiră împreună – esențial la Rossini, unde umorul nu e doar în text, ci și în precizia muzicală, în accelerații, în sincronul de ansamblu.

„Bărbierul din Sevilla” e și o poartă bună de intrare pentru cei care cred că opera e „greu de urmărit”. Povestea e clară, comică și foarte „vizuală”: un conte îndrăgostit, o tânără păzită cu strășnicie, un tutore gelos și un om al orașului – Figaro – care știe pe cine să sune, când să bată la ușă și cum să transforme fiecare blocaj într-o soluție. Nu e întâmplător că spectacolul e considerat una dintre cele mai iubite comedii ale genului opera buffa.

Dincolo de titlul-vedetă de la început de lună, februarie vine cu un program compact, care arată intenția de a ține publicul aproape. Pe 6 și 7 februarie, de la 18:30, revine Văduva veselă 2.0 de Franz Lehár, iar duminică, 8 februarie, de la 14:00, e programată Zâna păpușilor, pe muzica lui Josef Bayer – o variantă „prietenoasă” pentru familii și pentru copiii care își fac, poate, prima întâlnire cu baletul.

Pe 10 februarie, la 18:30, luna se mută pentru o seară la Palatul Culturii, pentru „Concert la Palat”, iar finalul de februarie revine în Sala Mare cu titluri care au publicul lor fidel: pe 19 februarie, la 18:30, L’elisir d’amore de Gaetano Donizetti, iar pe 22 și 23 februarie, la 18:30, două reprezentații cu Romeo și Julieta de Serghei Prokofiev.

Maura ANGHEL