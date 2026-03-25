„Brokerul fantomă” din Elveţia a păcălit zeci de ieşeni. Prejudiciu de peste jumătate de milion de euro

O femeie din Iaşi a fost trimisă în judecată după ce, timp de mai mulţi ani, s-a dat drept specialist financiar în cadrul unei bănci din Elveţia şi a convins zeci de persoane să investească în scheme fictive, promiţând câştiguri rapide şi sigure. Procurorii vorbesc despre un prejudiciu uriaş, de peste 566.000 de euro şi 242.000 de lei.

Potrivit rechizitoriului întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, femeia este acuzată de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, fiind reţinute nu mai puţin de 21 de acte materiale.

Anchetatorii susţin că, în perioada 2017-2021, femeia ar fi indus în eroare 24 de persoane, folosind identităţi şi calităţi false. Aceasta le-ar fi spus victimelor că este broker, account manager sau trader la o bancă din Elveţia şi că le poate deschide conturi de investiţii pe piaţa Forex, cu sume iniţiale de 3.000, 5.000 sau chiar 10.000 de euro. În schimb, promitea un profit "garantat" care urma să se dubleze în doar 12 luni.

Pentru a-şi menţine credibilitatea, inculpata le-ar fi transmis periodic victimelor rapoarte false despre evoluţia investiţiilor şi le-ar fi propus noi oportunităţi "avantajoase", determinându-le astfel să trimită sume suplimentare de bani, fie în numerar, fie prin transferuri bancare.

În realitate, spun procurorii, banii nu ar fi fost investiţi, ci folosiţi în scop personal - pentru cheltuieli curente, tranzacţii online în nume propriu sau jocuri de noroc în cazinouri.

În anchetă, procurorii au beneficiat de sprijinul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, prin Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, care a contribuit la identificarea şi documentarea activităţii infracţionale.

Dosarul a fost înaintat spre soluţionare la Tribunalul Iaşi, instanţa care va decide asupra vinovăţiei inculpatei.

Procurorii subliniază că trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei penale, iar pe parcursul procesului, inculpata beneficiază de prezumţia de nevinovăţie. Laura RADU