* instituția de spectacole anunță o nouă producție * publicul va avea acces gratuit

În cadrul proiectului „Lecturi³”, piesa desemnată câștigătoarea acestei luni, „Ce facem cu tata?”, scrisă de Laetitia Magheru și George Moise, devine cel mai nou spectcol-lectură al Teatrului Național din Iași, o dramă contemporană, în regia lui Radu Ghilaș. Spectatorii sunt invitați să-l vizioneze gratuit, luni, 9 februarie, de la ora 19:00, de această data la Uzina cu Teatru și nu la Cub, așa cum a intrat în obișnuința publicului, din motive tehnice.

Din distribuția spectacolului-lectură fac parte actorii: Irina Răduțu-Codreanu, Diana Chirilă, Radu Ghilaș, Haruna Condurache, Robert Agape, Catinca Tudose.

Reuniți în casa părintească, trei frați sunt forțați să ia o decizie legată de tatăl lor bolnav, internat într-un azil. Întâlnirea devine rapid un spațiu al confruntării, unde se ciocnesc versiuni diferite ale trecutului, roluri familiale rigidizate și răni vechi, niciodată închise. Pe măsură ce tensiunile cresc, ies la suprafață mecanismele prin care o familie s-a menținut unită prin frică, tăcere și competiție.

Piesa explorează fragilitatea legăturilor de sânge și posibilitatea unei reconfigurări a identității familiale; construită pe confruntare verbală intensă, cu ritm de thriller psihologic, alternând realismul dur cu momente de umor amar, „Ce facem cu tata” propune, așa cum mărturisesc autorii, „o confruntare incomodă cu una dintre cele mai sensibile teme ale prezentului: ce datorăm părinților care ne-au rănit și ce cost are refuzul de mai perpetua violența? O întâlnire aparent banală între frați declanșează o confruntare despre vină, sacrificiu și moștenire afectivă, în care ies la iveală traume ale trecutului și eșecuri personale. Conflictul central se desfășoară între nevoia de dreptate și cea de reparație afectivă. Personajele se confruntă nu doar între ele, ci și cu propriile versiuni ale trecutului. Un text profund uman care disecă modul în care adevărul, chiar manipulat, poate deveni un act de reparație.”

Laetitia Magheru a terminat Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, iar acum profesează în învățământ. A publicat nuvele în Revista de cultură Familia și în Matca Literară.

George Moise a publicat „Iertați-mă că nu sunt japonez” (Curtea Veche Publishing, 2011), proză scurtă în volumul colectiv „Scrisori din Chipangu” (Trei, 2016), în revista Iocan (Vellant, 2016,2019) și în revista Familia (2023). Volumul de povestiri „Kanashibari - povestiri japoneze pe jumătate visate” (Curtea Veche Publishing, 2023), s-a numărat printre cele zece titluri finaliste ale ediției XXI a concursului Premiul Național pentru Proză Ziarul de Iași 2024. Cea mai recentă carte publicată este „Boran, dumnezeul subteran” (Curtea Veche Publishing, 2025).

Proiectul „Lecturi³” a fost inițiat de Teatrul Național Iași, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române Iași și revista „Alecart”.

Toți cei care doresc să se alăture proiectului sunt invitați să trimită piese de teatru la adresa de e-mail lecturi3@gmail.com.

Maura ANGHEL