Sala Studio „Teofil Vâlcu” a Teatrului Național din Iași găzduiește sâmbătă, 23 mai 2026, de la ora 18:00, premiera spectacolului „Celebritate”, în regia Irinei Popescu-Boieru. Producția, inspirată de universul Mariei Callas și de romanul „Rivala” de Éric-Emmanuel Schmitt, devine și un moment aniversar pentru Mihaela Arsenescu-Werner, societar al Naționalului ieșean, celebrată la 55 de ani de teatru.

Regia, adaptarea și spațiul sonor sunt semnate de Irina Popescu-Boieru, scenografia și grafica îi aparțin Andei Pop, iar videoproiecția este realizată de Constantin Dimitriu. În centrul spectacolului se află actrița Mihaela Arsenescu-Werner, în rolul Carlottei Berlumi, personaj fictiv, dominat de resentiment, care se autodefinește drept rivala legendarei Maria Callas.

Maria Callas, privită prin ochii unei rivale imaginare

„Celebritate” propune o incursiune în lumea operei, a competiției artistice și a fragilității orgoliului. Maria Callas, supranumită La Divina, nu apare doar ca mit al scenei lirice, ci ca prezență care provoacă, obsedează și destramă echilibrul unei alte artiste. Carlotta Berlumi îi atribuie celebrei soprane ratarea propriei cariere și transformă admirația, invidia și frustrarea într-un discurs al revanșei.

Distribuția reunește nume importante ale teatrului ieșean: Constantin Pușcașu, Dumitru Georgescu, Diana Chirilă, Livia Iorga, Daniel Busuioc, Radu Ghilaș, Catinca Tudose, Haruna Condurache, Radu Homiceanu, Robert Agape, Doru Aftanasiu, Brândușa Aciobăniței, Oana Sandu, Alexandra Budău și Luca Gumeni.

„Pentru acea clipă de grație aproape că îmi vine să o iert pe Carlotta”

Regizoarea Irina Popescu-Boieru vorbește despre întâlnirea cu personajul Carlotta Berlumi ca despre o trecere de la revoltă la compasiune: „Prima oară când am cunoscut-o pe Carlotta Berlumi, citind romanul lui Éric-Emmanuel Schmitt, am fost revoltată. M-a indignat îndârjirea ei distructivă, înverșunarea cu care încearcă să demoleze un mit, cel al Mariei Callas, chiar și la zeci de ani după dispariția acesteia, dorința de a-i întina memoria cu orice preț și cu orice ocazie. Apoi mi-a fost milă de ea… Am privit cu compasiune ridicolul său tragic, rezultat din incapacitatea ei de a vedea jumătatea plină a paharului”.

Carlotta nu e capabilă să se bucure că a cântat în același spectacol, alternativ, cu stele precum Maria Callas sau Renata Tebaldi, nu e mulțumită de recunoașterea echivalenței valorice cu acestea, nu, ea vrea să fie cea mai grozavă, cea mai mare, singura importantă… Și asta o pierde.

Carlotta nu e capabilă să se privească obiectiv, să-și recunoască limitele și să caute să le depășească. Nu, Carlotta se consideră victima «rivalei» sale și a unui complot universal. Instinctul de apărare o determină să găsească motive conspiraționiste pentru care cariera ei stagnează, apoi decade, dar nu face nimic pentru a se perfecționa, pentru a deveni o artistă mai bună, mai complexă, nu, dorește ca suficiența să-i fie recunoscută drept valoare inegalabilă.

Mihaela Arsenescu-Werner, 55 de ani de teatru

Premiera are și o puternică dimensiune aniversară. Mihaela Arsenescu-Werner, societar al Teatrului Național Iași, este celebrată pentru 55 de ani de carieră teatrală, iar rolul Carlottei Berlumi devine o nouă partitură de forță într-un parcurs artistic remarcabil. Teatrul Național Iași o prezintă în distribuție ca actor societar, iar profilul său artistic confirmă o legătură de durată cu scena ieșeană. „Pentru mine, deși mulți alți regizori, și la Craiova și la Iași, m-au plasat în fruntea distribuțiilor, întâlnirea cu Irina Popescu-Boieru a fost de primă importanță: ea a avut grijă de mine ca o «mamă artistică», mi-a vegheat repertoriul, propunându-mi partituri de excepție, m-a îndrumat, m-a suportat cu calmul ei proverbial, cu încredere și iubire.

Îi mulțumesc și păstrez pentru ea cea mai grațioasă reverență de care sunt capabilă încă, la cei 55 de ani de activitate... Acum, la noua premieră, Irina Popescu-Boieru mi-a dat încă o șansă să acced la ... Celebritate. Să fie ultimul tren? Dacă nu făceam teatru, ce-aș fi făcut? Nu știu, întrucât nu eu l-am ales: El m-a ales pe mine”, a spus Mihaela Arsenescu-Werner.

Maura ANGHEL