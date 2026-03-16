„Cenușăreasa” revine la Opera Iași

Iubitorii baletului au posibilitatea să revadă mâine la Iași, spectacolul „Cenușăreasa”, de Serghei Prokofiev, o producție inspirată de celebrul basm al lui Charles Perrault și rămasă, de-a lungul timpului, unul dintre cele mai îndrăgite titluri din repertoriul coregrafic internațional. Evenimentul va avea loc în Sala Mare a Operei Naționale Române din Iași, cu începere de la ora 18:30.

Spectacolul propune publicului o incursiune într-un univers al grației, sensibilității și emoției, construit în jurul unei povești care continuă să cucerească generații întregi. „Cenușăreasa” nu este doar o poveste despre speranță și transformare, ci și un prilej de a redescoperi frumusețea baletului clasic, acolo unde muzica, mișcarea și expresivitatea scenică se întâlnesc într-un limbaj artistic de mare rafinament.

Muzica semnată de Serghei Prokofiev dă spectacolului profunzime, ritm și strălucire, susținând una dintre cele mai cunoscute povești din patrimoniul cultural universal. În montarea de la Iași, publicul va putea urmări evoluția artiștilor din Baletul Operei Iași, acompaniați de Orchestra Operei. La pupitrul dirijoral se va afla Bogdan Chiroșcă.

Revenirea acestui spectacol pe afiș confirmă interesul constant al publicului pentru producțiile clasice, dar și dorința Operei Iași de a menține în repertoriu titluri care au forța de a aduce în sală spectatori de toate vârstele. Pentru mulți, „Cenușăreasa” rămâne una dintre acele reprezentații care îmbină emoția copilăriei cu eleganța spectacolului de mare ținută.

În această lună, programul teatrului liric ieșean continuă și cu alte întâlniri importante cu repertoriul clasic. Pe 28 și 29 martie, în Sala Mare, de la aceeași oră, 18:30, sunt programate două reprezentații ale operei „Trubadurul”, de Giuseppe Verdi, un alt titlu emblematic pentru iubitorii genului liric.

Prin astfel de spectacole, Opera Națională Română din Iași își consolidează statutul de reper cultural major al orașului, oferind publicului seri în care muzica, dansul și emoția scenei rămân în centrul experienței artistice.

Maura ANGHEL