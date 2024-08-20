- Cum v-a venit ideea de a crea o tabără de criminalistică dedicată adolescenților? A existat un eveniment sau o inspirație anume care v-a condus în această direcție?

- Ideea de a crea o tabără de criminalistică dedicată adolescenților a venit din dorința de a combina două lucruri foarte importante pentru mine: educația și științele criminalistice. Am observat un interes tot mai mare în rândul tinerilor pentru domeniul investigațiilor și am vrut să le ofer o oportunitate unică de a explora această pasiune într-un mod interactiv și educativ. Nu a existat un eveniment specific care să ne conducă în această direcție, ci mai degrabă o conștientizare a faptului că tinerii sunt adesea expuși la domeniul criminalisticii prin filme, seriale și cărți, dar nu au acces la o experiență practică și cât mai realistă. Prin această tabără, ne propunem să le deschidem orizonturile, să le dezvoltăm gândirea critică și să îi inspirăm să exploreze cariere în diverse științe sau în domenii conexe.

- Povestiți-ne puțin despre parcursul dumneavoastră profesional. Cum a contribuit formarea dumneavoastră în chimie la dezvoltarea acestei tabere?

- Parcursul meu profesional a început în domeniul ingineriei chimice, eu fiind absolventă a Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” Iași, după care am finalizat un program de masterat în Criminalistică la Facultatea de Drept a Universității „A.I. Cuza” Iași. Aceste domenii de activitate mi-au oferit un set solid de abilități pentru rezolvarea problemelor complexe. Experiența mea în domeniul chimiei, dar și a specializării în criminalistică au fost esențiale în dezvoltarea acestei tabere. Chimia joacă un rol crucial în criminalistică, în special în analizele de laborator. Fie că este vorba despre identificarea substanțelor chimice, relevarea amprentelor, sau determinarea compoziției unor probe solide sau lichide, chimia este la baza multor tehnici utilizate în criminalistică. Acest background m-a ajutat să concep un program care să fie nu doar captivant, ci și educativ, punând accent pe importanța rigurozității științifice și pe aplicarea practică a cunoștințelor teoretice.

- Ce activități și experiențe oferă tabăra participanților? Puteți să ne dați câteva exemple de cazuri sau scenarii cu care se confruntă tinerii în timpul taberei?

- Tabăra de criminalistică oferă participanților o serie de activități interactive și experiențe practice, menite să le ofere o înțelegere profundă și captivantă a rolului pe care știința o are în criminalistică. Fiecare zi este gândită să aducă ceva nou și provocator, astfel încât tinerii să fie mereu implicați și entuziasmați. Ne bazăm pe o combinație de scenarii inspirate din cazuri reale și elemente din cărți polițiste sau filme. Această abordare ne permite să oferim tinerilor o experiență captivantă, dar și educativă, echilibrând autenticitatea cu creativitatea. Prin combinarea acestor două tipuri de scenarii, dorim să le oferim atât o înțelegere a criminalisticii, cât și o experiență plină de distracție și provocări intelectuale.

- Cum reușiți să adaptați conceptele complexe de criminalistică pentru a fi accesibile și interesante pentru adolescenți?

- Adaptarea conceptelor complexe de criminalistică pentru adolescenți este o provocare interesantă, dar și o oportunitate de a transforma subiecte care pot părea dificile în activități accesibile, captivante și educative. Pentru aceasta folosim un limbaj simplu, evitând limbajul specializat tehnic și folosind exemple familiare din viața de zi cu zi. Activitățile practice sunt esențiale, deoarece adolescenții învață cel mai bine prin experiență directă. De exemplu, în loc să explicăm teoretic cum se preleveaza amprentele, le arătăm cum să facă acest lucru folosind pudra pentru amprente și echipamente de bază. Un alt mod de simplificare a unor concepte este împărțirea lor în lecții mai mici și mai ușor de înțeles. De exemplu, investigarea unei scene a infracțiunii se poate împărți în etape mai mici, iar participanții pot învăța fiecare aspect pas cu pas, făcând conceptul general mai accesibil și mai ușor de înțeles. Prin aceste metode, reușim să facem criminalistica nu doar accesibilă, ci și captivantă, transformând conceptele complexe într-o aventură educativă.

- Care sunt principalele provocări pe care le întâlniți în lucrul cu adolescenții în cadrul taberei? Cum gestionați eventualele probleme legate de comportamentul sau dinamica grupului?

- Lucrul cu adolescenții este o experiență extrem de plăcută, dar vine și cu provocări specifice vârstei și dinamicii de grup. Adolescenții vin cu o gamă variată de interese și niveluri de pregătire. Unii pot fi foarte pasionați de criminalistică, în timp ce alții sunt doar curioși sau participă pentru a încerca ceva nou. Această diversitate poate crea un decalaj în nivelul de implicare și înțelegere. Pentru a menține un echilibru, ne adaptăm activitățile pentru a fi accesibile tuturor, oferind sarcini variate, de la cele mai simple la cele mai complexe, astfel încât fiecare să se poată implica la nivelul său. De asemenea, alternăm activitățile teoretice cu cele practice și interactive, astfel încât tinerii să rămână implicați. Pentru a menține un mediu pozitiv începem tabăra cu activități de cunoaștere care să încurajeze coeziunea grupului. Încurajăm lucrul în echipe, schimbând periodic componența grupurilor pentru a facilita interacțiunea între toți participanții. Pentru a nu apărea situații de comportament nepotrivit sau de disciplină, stabilim clar de la început regulile taberei și le explicăm de ce sunt importante pentru siguranța și bunul mers al activităților. Prin abordarea acestor provocări cu flexibilitate, empatie și strategie, reușim să creăm un mediu de învățare captivant, sigur și incluziv pentru toți participanții.

- Cum îi ajută tabăra pe tineri în dezvoltarea lor personală și profesională? Ați observat schimbări sau impacte semnificative la participanți după finalizarea taberei?

- Tabăra de criminalistică le oferă adolescenților oportunități valoroase pentru dezvoltare personală și profesională. Participanții își dezvoltă gândirea critică și abilitățile de rezolvare a problemelor prin activități interactive și simulări de scenarii. De asemenea, le îmbunătățește abilitățile de comunicare și muncă în echipă, le oferă ocazia să exploreze interesele profesionale și le crește încrederea în sine. În plus, au câștigat abilități practice și o înțelegere mai profundă a eticii profesionale, ceea ce le influențează pozitiv viitorul.

- Aveți exemple de adolescenți care au continuat pe o cale profesională în domeniul criminalisticii sau chimiei după ce au participat la tabără?

- Prima ediție a taberei a fost în 2023, dar îmi doresc ca participanții să-și construiască o carieră pe care o simt mai aproape de pasiunile și dorințele lor.

- Cum a fost receptată tabăra de către părinți și comunitate? Ați primit feedback sau sugestii care v-au ajutat să îmbunătățiți programul?

- Părinții au apreciat în mod special caracterul practic al taberei, care le oferă tinerilor nu doar teorie, ci și activități interactive și aplicative. Experiențele practice și simulările au fost considerate extrem de valoroase pentru dezvoltarea abilităților și intereselor tinerilor. Un feedback frecvent a fost dorința de a diversifica și mai mult activitățile și scenariile prezentate. Părinții și participanții au sugerat includerea unor noi tipuri de cazuri și simulări pentru a menține entuziasmul și pentru a explora și alte aspecte ale criminalisticii. Un avantaj semnificativ pe care părinții l-au apreciat este locația unde ne desfășurăm activitatea - Pensiunea Cătălina din Vatra Dornei. Gazdele noastre au înțeles importanța spațiului necesar desfășurării evenimentului, oferindu-ne asistență în organizare și arătându-se foarte înțelegători în legătură cu nevoile și cerințele noastre. În plus, atmosfera prietenoasă și profesională a pensiunii, precum și facilitățile moderne disponibile, contribuie la crearea unui mediu ideal pentru desfășurarea activitatii. Peisajul pitoresc din jurul pensiunii adaugă un plus de relaxare și inspirație, făcând întreaga experiență și mai plăcută.

- Ce planuri de viitor aveți pentru tabără? Vă gândiți să extindeți programul sau să adăugați noi activități?

- Avem câteva planuri pentru viitorul taberei de criminalistică, care vizează atât extinderea programului, cât și diversificarea activităților pentru a oferi o experiență și mai captivantă și educativă. Vom include proiecte de grup mai complexe și studii de caz extinse care să permită participanților să aplice cunoștințele dobândite într-un mod integrat. Aceste proiecte vor include scenarii complexe care simulează investigații majore.

- Din perspectiva dumneavoastră, care este cel mai important lucru pe care îl învață adolescenții în tabără, dincolo de cunoștințele tehnice de criminalistică?

- Pe lângă cunoștințele tehnice, consider că cel mai valoros aspect pe care tinerii il pot învăța și dezvolta este construirea relațiilor interumane, bazate pe comunicare, empatie și respect. Prin colaborarea în echipă, ei învață să exprime și să asculte diverse perspective, să se simtă conectați și sprijiniți și să își testeze abilitățile de lider.

A consemnat Maura ANGHEL