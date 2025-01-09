„Ciocolata îmi amintește de momentele festive sau de zilele ce deveneau dulci într-o clipă”

Ciocolata artizanală este mai mult decât un desert; este o experiență senzorială creată cu pasiune și măiestrie. Realizată manual, folosind ingrediente naturale de calitate superioară, această ciocolată surprinde prin arome autentice și combinații unice. Fiecare tabletă spune o poveste a dedicării, transformând boabele de cacao în adevărate opere de artă gourmet. Perfectă pentru cei care apreciază rafinamentul și autenticitatea. Despre toate aceste lucruri am stat de vorbă cu Felicia Lemnaru, unul dintre artizanii ieșeni ai ciocolatei.

- Ce te-a atras prima dată spre lumea ciocolatei artizanale? A fost o pasiune descoperită întâmplător sau ceva ce ai visat dintotdeauna să faci?

- De ceva timp tot simțeam nevoia să ies din zona mea de confort deoarece eram conștientă că doar așa pot evolua, pot trăi experiențe inedite și pot interacționa cu persoane noi. De profesie sunt economist și activez în lumea cifrelor de aproximativ 18 ani, dar simțeam că acest domeniu nu îmi aduce acea satisfacție necesară sufletului meu. Nu întâmplător, în luna februarie a anului trecut am văzut pe internet o postare cu căpșuni în ciocolată și mi s-a părut foarte interesantă ideea, cu atât mai mult cu cât chiar băiatul meu cel mare mă rugase nu demult să încercăm să facem și noi astfel de delicii. Am început să mă documentez despre ciocolată, despre procesul de temperare, am urmărit tot felul de tutoriale și filmulețe ce făceau referire la această activitate. Îmi amintesc și acum primele căpșuni în ciocolată făcute de mine și bucuria ce au avut-o cei din familie atunci când le-au degustat. Pentru că am primit numai feedback-uri pozitive de la familie, de la colegi și prieteni, mi-am dat seama că ceea ce am început să fac chiar este minunat și că merită să continui, să mă extind. Prin urmare, a fost o pasiune descoperită întâmplător, care a venit fix atunci când aveam cel mai mult nevoie de o schimbare în viața mea.

- Cum ai învățat arta modelării ciocolatei? Ai urmat cursuri speciale sau ai descoperit totul prin experimentare?

- Până în acest moment am fost autodidactă. M-am documentat de pe internet, m-am inspirat de la diferiți profesioniști și am început să urmăresc tot felul de postări din acest domeniu vast al ciocolatei și, în special, din lumea fructelor învelite în ciocolată. De asemenea, am adus și contribuția proprie în acest business, prin personalizarea cutiilor cu diferite mesaje. Cred că acesta și reprezintă punctul meu forte. Faptul că pe căpșuni atașez tot felul de mesaje cu litere din ciocolată, aduce un plus valoarea acestui desert deosebit. Prin urmare, cutiile mele cu căpșuni în ciocolată devin adevărate felicitări dulci ce pot fi oferite cu diferite ocazii (aniversări, petreceri, întâlniri cu prietenii, surprize pentru îndrăgostiți, propuneri pentru nași de cununie sau de botez, cadouri de sărbători și pentru multe alte evenimente). Sunt abia la început de drum și sunt conștientă că nu este suficientă doar autoinstruirea. Tocmai de aceea intenționez ca, în viitorul apropiat, să urmez cursuri de specialitate și să mă perfecționez în arta modelării ciocolatei.

- Care este prima amintire dulce legată de ciocolată care ți-a trezit dorința de a crea ceva unic?

- Sinceră să fiu, pe vremea când eram copil, ciocolata era un lux, în sensul că nu o aveai la discreție ca în ziua de azi. Cele mai frumoase amintiri legate de ciocolată sunt cele care fac referire la ziua mea de naștere, când îmi serveam la școală colegii de clasă cu bomboane de ciocolată. Sau îmi aduc aminte cu drag zilele când tata ne aducea câte o ciocolată și fericită o împărțeam cu sora mea bucățică cu bucățică. Deci, ciocolata este asociată în mintea mea cu momentele festive sau cu zilele ce deveneau dulci într-o clipă. Fix pe acest principiu m-am axat și eu în acest mic business. Mi-am dorit să fie un dulce unic și memorabil, care fie să aducă un plus de rafinament evenimentelor deosebite din viață, fie să transforme o zi oarecare într-una de neuitat.

- De unde îți iei inspirația pentru combinațiile de arome și designul fiecărei bijuterii dulci? Este un proces intuitiv sau unul planificat cu atenție?

- Încă de la început am încercat să folosesc ciocolată de cea mai bună calitate, optând pentru cea belgiană (cu lapte, albă, ruby sau neagră). Inițial am îmbrăcat în ciocolată doar căpșuni, dar apoi m-am gândit că aș putea să încerc să adaug în cutii și altfel de fructe. Astfel, în funcție de sezon, am învelit în ciocolată și cireșe, afine, zmeură, boabe de struguri sau chiar fructe liofilizate. Combinația de fructe cu ciocolată este un adevărat răsfăț pentru papilele gustative și vă invit cu drag să îl încercați. Gustul rafinat al ciocolatei belgiene se îmbină perfect cu savoarea fructelor, rezultând un desert de nerefuzat. Dar bineînțeles, înainte de a-l savura, foarte important este și aspectul. De aceea mereu pun mult accent și pe designul fiecărei creații dulci. Fiecare cutie cu căpșuni în ciocolată este adaptată cerinței clientului pentru a transmite cât mai bine mesajul dorit. Eu sunt cea care gândește designul de cele mai multe ori, însă sunt și situații când clientul are anumite cerințe sau idei pe care încerc să le transpun în cutie așa cum pot eu mai bine. Pentru un aspect cât mai plăcut și mai interesant, acum adaug în cutii și diferite figurine din ciocolată, în funcție de destinație. Pentru un plus de savoare și de frumusețe, pe unele căpșuni adaug și alune caramelizate, fistic, fulgi de migdale, nucă de cocos sau bucățele de zmeură liofilizată. Și uite așa, desertul oferit de mine devine o adevărată operă de artă!

În perioada acestor sărbători de iarnă am creat și câteva cutii cu ciocolată Dubai sub formă de inimi, pe care am scris mesajul scurt și sugestiv Merry X-Mas. Au avut un design original și au fost de un real succes.

- Cum a fost momentul în care ai creat prima ta ciocolată artizanală? Ce emoții te-au încercat atunci?

- Ziua în care am făcut primele căpșuni în ciocolată nu pot spune că a fost plină de emoții deoarece a fost doar ca un desert făcut în casă pentru noi. Când am văzut câtă bucurie a reprezentat pentru băieții mei, am fost tare mândră de mine. Așa am decis să încerc să ofer și altora aceste bunătăți. Am primit numai feedback-uri pozitive, am considerat că merită să fac un mic business și bine am făcut. La început m-am lăsat dusă de val, dar când comenzile au tot început să apară, mi-am luat treaba în serios și cred că abia atunci au început adevăratele emoții. Îmi doream ca fiecare cutie cu căpșuni în ciocolată să iasă perfect, să îmi placă în primul rând mie ce am realizat, ca apoi să fiu sigură că și cel care a comandat-o va fi mulțumit. Au fost numai emoții constructive, care m-au ajutat să ajungă unde sunt azi. Acum un an nici nu visam să fiu atât de împlinită în această direcție.

- De unde denumirea de dulce.felicit?

- Atunci când am ales această siglă am vrut să fie ceva care să mă reprezinte atât pe mine ca om, cât și calitatea activității mele. Mi-am dorit să aibă neapărat legătură cu frumosul meu nume, Felicia (care înseamnă fericit în latină). De asemenea, nu am vrut ca denumirea să facă referire strict la căpșuni, în ideea că pe viitor mă voi putea extinde și cu altfel de dulciuri. În plus, m-am gândit și că acele cutii cu căpșuni în ciocolată, personalizate cu diferite mesaje, pot reprezenta felicitări dulci de oferit celor dragi. Și astfel, după mai multe variante, am ajuns la concluzia că cea mai sugestivă siglă pentru micul meu business este dulce.felicit.

- Ce îți aduce cea mai mare bucurie în munca ta? Este legată de procesul creativ, de reacția oamenilor sau de altceva?

- Cea mai mare satisfacție a muncii mele este reacția oamenilor. Faptul că primesc feedback-uri minunate de la clienții mei, că unii revin cu alte comenzi, că unii mă recomandă altor persoane care devin ulterior clienții mei, acestea sunt adevăratele mele bucurii. Într-adevăr, atunci când realizez cutiile cu căpșuni în ciocolată mă relaxez și mă încarc cu energie pozitivă pentru că îmi place enorm să văd ce iese din mâinile mele. Dar fericirea supremă a muncii mele vine din mulțumirea clienților mei sau din aprecierea celor care îmi trimit tot felul de mesaje frumoase

- Există un anumit tip de ciocolată sau o combinație specială care te reprezintă cel mai bine ca persoană și ca artist?

- Ca persoană, cred că cel mai bine mă reprezintă ciocolata de casă fără zahăr creată de mine, din ingrediente 100% naturale, fără aditivi, fără coloranți sau arome artificiale. Eu sunt adepta unui stil de viață cât mai sănătos. Alimentația este una din marile mele preocupări, mai ales că am doi copii pe care vreau să îi învăț să mănânce cât mai sănătos. Chiar și căpșunile în ciocolată reprezintă un desert mult mai sănătos decât multe altele, prin simplul fapt că proporția de fruct este mult mai mare decât cea de ciocolată. Ca și artist, sinceră să fiu, este mult mai ușor de realizat creații dulci din ciocolată belgiană (cea cu lapte este preferata mea). Totuși și cea de casă fără zahăr creată de mine mă ajută să îmi pun în valoare talentul creativ deoarece am reușit să realizez o variantă care să poată fi folosită la decorarea căpșunilor. O recomand cu mare drag celor care nu mai doresc să consume zahăr sau celor care, din diferite probleme de sănătate, sunt nevoiți să renunțe de tot la zahăr.

- Cum ai învățat să transformi sensibilitatea ta într-o forță creativă care să se reflecte în produsele tale?

- Am fost mereu o fire mai sensibilă și orientată spre frumos, dar de multe ori mi-a lipsit curajul de a arăta ce pot crea cu adevărat și de a crede în mine. Înainte de a începe această activitate, m-am înscris în minunata comunitate de femei SuntAici. Acolo am cunoscut doamne și domnișoare deosebite care m-au inspirat, m-au încurajat și m-au făcut să cred că și eu pot face mai mult. De asemenea, fondatoarea comunității, Teona Gherasim, este cea care mi-a deschis prima ușă în acest mic business, când mi-a propus să aduc căpșuni în ciocolată la un eveniment al comunității. Și de atunci a început adevărata aventură dulce.felicit.

A consemnat Maura ANGHEL

„Feli Lemnaru este o femeie sensibilă de 40 ani, mama a doi băieți minunați (Rareș și Codrin) și o soție iubitoare și foarte iubită. Nu aș fi putut să îmi pun în practică această mică pasiune creativă fără ajutorul soțului meu, care este un om ce mă iubește enorm, mă susține și mă încurajează. De asemenea și cei doi băieți ai noștri mă motivează să fac mai multe și chiar se implică în mica mea activitate atunci le cer ajutorul. Sunt o familistă convinsă, iar iubirea și liniștea căminului meu îmi dau energia și curajul necesare procesului creativ. Ca și artizan sunt omul muncitor, serios, responsabil și implicat 100% în tot ceea ce fac. Iar atunci când îmbin cele două laturi ale mele rezultatele nu pot fi decât perfecte” – Felicia Lemnaru