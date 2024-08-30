Cu ocazia începerii noului an școlar, Primăria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Socială (DAS), organizează o nouă ediție a acțiunii cultural-caritabilă „Copii de nota 10”, destinată copiilor din clasele 0– IV din familiile defavorizate.

Manifestarea va avea loc sâmbătă, 7 septembrie, începând cu ora 11, în Parcul Expoziției. „Aproximativ 500 de copii din familii ieșene și 100 de copii din familiile din Ucraina refugiate în Iași vor primi cu acest prilej ajutoare constând în pachete cu produse în valoare de câte 170 lei. Fiecare copil va primi un rucsac cu o carte și rechizite şcolare precum penar, stilou, pixuri, creioane, stilou plus rezerve, set de pensule, bloc desen, caiete dictando și de matematică, foarfecă, etc.”, anunță reprezentanții Primăriei.

Municipalitatea precizează că beneficiarii acțiunii organizate sunt familiile cu domiciliul în Municipiul Iaşi aflate în situaţii de risc prevăzute în Anexa nr. 1 a Hotărârii de Consiliu Local Municipal nr. 242/2011, privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă. Manifestarea va debuta cu un eveniment artistic cu o durată de circa 30 de minute. Edi MACRI