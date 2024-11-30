A crescut rata șomajului, la Iași. Aproape 10.000 de șomeri își caută un loc de muncă

Rata șomajului a crescut, la Iași. Datele financiare arată că la finele lunii octombrie 2024 rata șomajului înregistrată în evidențele AJOFM Iași era de 3,51 la sută, mai mare față de luna precedentă



La sfârșitul lunii octombrie 2024, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași erau înregistrați 9.719 șomeri (din care 4.321 femei), rata șomajului fiind de 3,51%, mai mare cu 0,03 puncte procentuale față de luna septembrie 2024. Din totalul de 9.719 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Iași, 1.045 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 8.674 beneficiari doar de servicii de ocupare gratuite. În ceea ce privește mediul de rezidență, 8.370 șomeri provin din mediul rural și 1.349 sunt din mediul urban.





Rata șomajului a crescut, la Iași

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel: 697 șomeri au sub vârstă mai mică sau egală cu 25 de ani. Între 25 și 29 de ani au un număr de 464 de șomeri din Iași. Între 30 și 39 de ani au un număr de 1.615 șomeri. Astfel, sunt înregistrați 2.679 de șomeri cu vârste cuprinse între 40 și 49 de ani. Alte 1.615 persoane șomere, cu vârste cuprinse între 50 și 55 de ani, sunt înregistrate la AJOFM Iași, iar peste 55 de ani au 2.686 persoane șomere. Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Iași (35,08%), urmat de cei cu studii primare sau fără studii (27,54%), și cei cu studii profesionale sau școală de arte și meserii (24,16%).



Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 9,27% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,95%. În primele 10 luni ale anului 2024 au fost încheiate 5.682 contracte individuale de muncă, ca urmare a acordării serviciilor de asistență personalizată de către funcționarii AJOFM Iași. Informații detaliate despre structura șomajului la nivelul județului Iași sunt afișate pe pagina de internet a AJOFM Iași, la adresa www.anofm.ro. Rata șomajului era scăzută în luna precedentă.

Ieșenii se pot angaja în domenii precum serviciile sau confecții

Ieșenii care vor să se angajeze în această perioadă au la dispoziție sute de locuri de muncă vacante. Lista cu locurile din Iași este publicată pe site-ul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM). În total, sunt disponibile 700 de locuri de muncă vacante pentru persoanele cu studii medii. Fairy Sweetness SRL, Vivo Street Food, Abi Grup SRL angajează ajutor de bucătar. Bio Grup SRL are nevoie de ambalator manual care să aibă studii medii, fără experiență în domeniu. Șoferii care vor să se angajeze în domeniul transporturilor trebuie să aibă studii medii, dar experiență de 3 ani.



Aceștia se pot angaja ca și conducător auto de transport rutier de persoane. Un alt domeniu unde se fac angajări este cel al confecțiilor. Sunt disponibile 44 de locuri de muncă vacante. Pentru poziția de confecționer asamblor de articole din textile este necesară experiența și studii medii. Aceleași cerințe sunt și pentru prelucrător în industria textilă. Confecții Integrate Moldova SRL angajează confecționer asamblor, iar Intermob Trans SRL angajează confecționer. Rata șomajului a crescut, la Iași.