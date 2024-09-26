A dat cu parul în mijlocul satului, în văzul multora, dar a scăpat de condamnare

* ca în multe cazuri, s-a împlinit termenul de prescripţie * agresorul are însă obligaţii de plată către cei de la Ambulanţă, „Sf.Spiridon” şi Neuro * în total... 1.000 de lei

După aproape patru ani şi jumătate de la violentul eveniment al cărui protagonist a fost, Ticu C. din satul Ungheni răsuflă uşurat. A scăpat definitiv de condamnarea pentru săvârşirea infracţiunii de „lovire sau alte violenţe”. Pe motiv de prescripţie. Atât ancheta, cât şi procesul au fost inexplicabil de anevoioase în acest caz de-a dreptul banal. Pe scurt, lucrurile au stat în felul următor: în seara de 21 aprilie 2019, Ticu s-a întâlnit pe drumul principal din localitate cu consăteanul Ciprian M. Între ei mai fuseseră divergenţe şi în trecut, dar nu se ajunsese la violenţe. Acum da, pentru că Ticu, înarmat cu un par, l-a lovit pe Ciprian în cap, peste braţe şi peste picioare, lăsându-l lat în mijlocul drumului.

Fuseseră de faţă mai mulţi martori, dar aceştia n-au intervenit decât după plecarea lui Ticu. Au sunat la 112 şi, până să vină ambulanţa, au acordat victimei primul ajutor. Ciprian a ajuns mai întâi la UPU „Sf.Spiridon”, de aici fiind transportat la Neuro. În total, a stat în spital mai bine de-o săptămână.

Dosarul penal a fost deschis imediat, însă rechizitoriul a ajuns în instanţă abia pe 15 noiembrie 2022. A trecut de camera preliminară în aprilie 2023, dar primul termen de judecată a fost fixat abia în ianuarie 2024. Ciprian s-a plictisit să tot aştepte, a renunţat la orice pretenţii materiale, nu s-a mai constituit parte civilă în proces. Nu la fel au abordat problema cei de la Ambulanţă, „Sf.Spiridon” şi Neuro.

Finalul poveştii era previzibil încă din primăvară: s-a împlinit termenul de prescripţie a faptei, aşa că ieri, 25 septembrie, magistraţii au decis încetarea procesului penal. Rămân obligaţiile de plată. Ticu are de achitat 1.000 lei către cele trei entităţi medicale. Claudiu CONSTANTIN