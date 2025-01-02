„Demolatorii” ieşeni condamnaţi în 2024

363 dosare ajunse pe mesele magistraţilor, doar 16 condamnări!

Statistica anului 2024 arată că judecătorii ieşeni tratează infracţiunile de distrugere cam la fel ca şi pe cele de furt din supermarket, cu prejudiciul recuperat. Procesele durează mult, în destule cazuri intervine prescripţia, au loc amânări peste amânări, aşa s-a ajuns ca din cele 363 dosare ajunse pe mesele judecătorilor (şi trecute de camera preliminară) anul trecut, s-au pronunţat doar 16 condamnări. Procentual, peste 4%. Cazurile sunt simple, dovezile clare, cercetarea judecătorească nu are prea multe de făcut…

Motivele ce au stat la comiterea infracţiunilor nu sunt foarte diverse. Gelozie, răzbunare, beţie sau din cauza nervilor, după ce au pierdut la păcănele. La punerea în practică, imaginaţia e la ea acasă. Redăm mai jos, pe scurt, toate isprăvile care s-au lăsat cu condamnări pentru „demolatorii ieşeni” în cursul anului ce tocmai s-a încheiat.

Au încendiat fâneaţa ciobanului pentru că oile acestuia le mâncaseră strugurii

D.L. şi I.T., doi săteni dintr-o localitate de lângă Hârlău au rămas cu buzele umflate în toamna lui 2023, când s-au dus să culeagă via. Ciorchini sfărmaţi şi împrăştiaţi peste tot, plus nişte oi ce rumegau îndestulate cu poamă. Ştiau foarte bine ale cui sunt cornutele, mai avuseseră dispute cu ciobanul V.N., ce-şi are stâna la câteva sute de metri de podgoriile lor.

Gospodarii au jurat răzbunare ciobanului, una de s-o ţină minte, au făcut imediat planul şi au trecut la acţiune. Au mers acasă la D.L., au luat un pet de 2,5 litri plin cu benzină, o brichetă, s-au urcat în căruţă şi au plecat la stână. S-au dus direct la fâneaţa care conţinea aproximativ 30 tone de furaj, au stropit-o şi au dat foc.

Norocul ciobanului au fost câinii, care s-au pus pe lătrat atroce şi l-au trezit din somn. Casa acestuia se află la 300 metri de stână, a văzut flăcările, a sunat la 112, dar n-ai mai aşteptat sosirea pompierilor. A fugit spre fâneaţă, încercând să stingă flăcările, să nu se împrăştie şi să cuprindă întreaga stână. S-a întâlnit cu incendiatorii, însă n-a izbutit să-i oprească.

A doua zi, le-a făcut plângere penală, anchetatorii au găsit şi un martor, care se întâlnise cu podgorenii şi căruia aceştia îi spuseseră ce au de gând să facă. La proces, chiar inculpaţii au recunoscut, au expus şi motivele faptei lor. Au primit câte doi ani, dar cu suspendare.

Cât pe ce să arunce blocul în aer

B.S. e un boschetar ce-şi făcea veacul pe lângă un bloc din Dacia . Tocmai fusese liberat condiţionat, după o condamnare pentru furt calificat. Adminstratorul imobilului l-a alungat de mai multe ori, nu-i convenea prezenţa unui astfel de personaj, fapt ce a stârnit duşmănia boschetarului. Care s-a decis să i-o plătească, iar momentul prielnic i s-a ivit în dimineaţa de 25 iunie 2023. Administratorul tocmai depozitase, lângă unul din pereţii clădirii, două plăci de polistiren şi cinci lădiţe din şipcă de lemn, B.S. le văzuse şi le-a dat foc. Cum blocul era izolat, flăcările s-au întins rapid până la etajul patru, s-a ales scrumul din tencuială şi izolaţie, a fost afectată şi conducta de gaz. Pompierii eu evitat, în ultimul moment, producerea unei explozii devastatoare.

Făptuitorul a primit trei ani şi şapte luni, cu executare, judecătorii ţinând cont că el se afla în stare de recidivă postcondamnatorie.

Idee venită după o zi şi-o noapte de rachiu: să dea foc casei părinteşti

M.P. e om în toată firea, are 40 de ani, dar nu lucrează nicăieri, bea şi stă pe spatele mamei sale. Într-o cameră a casei locuia el, în alta fratele cu concubina şi copiii lor, în cea de-a treia stând mama. Certuri n-au prea fost între ei, mai ales că D.P. lucrează în construcţii şi vine acasă doar în weekend. Şi era nu mai aibă la ce să vină.

După o zi şi o noapte în care a băut rachiu până ce n-a mai ştiut de el, M.P. a dat foc patului în care doarme, mesei şi scaunelor din încăpere. Din fericire, cumnata era acasă, a sunat imediat la pompieri şi a început stingerea focului. Echipajul a ajuns în mai puţin de zece minute, limitând pagubele doar la camera incendiatorului. Care, după o săptămână de stat la Socola, a fost trimis în judecată. Interogat, M.P. n-a ştiut să spună de ce a dat foc casei părinteşti, că băuse şi nu mai ţine minte. N-a avut niciun motiv. Doi ani, cu suspendare.

Exasperat de înjurăturile soacrei, a procedat la un foc de avertisment, apoi s-a autodenunţat

G.V. locuieşte cu nevasta şi cei doi copii ai lor într-o casă modestă, la marginea Iaşului.,la câteva sute de metri de locuinţa soacrei. O femeie vrednică şi dură. După o ceartă zdravănă, soţia şi-a luat copiii şi s-a refugiat la mama ei. I-a povestit cele întâmplate, iar aceasta a pus mâna pe telefon, şi-a sunat ginerele şi l-a luat la înjurat. Bărbatul i-a zis să-l lase în pace, că altfel îi dă foc. Şi a făcut-o, doar că focul a fost doar unul de avertisment. Cunoştea foarte bine gospodăria bătrânei, era acolo o căpiţă de fând, dar pusă la distanţă faţă de casă, ştia că flăcările n-aveau cum să se răspândească. Apoi a sunat la poliţia, s-a autodenunţat şi a cerut agenţilor să vină, să-l aresteze.

Uitase că, în 2019, fusese condamnat pentru conducere fără permis, atunci primise cu suspendare. Acum, nu. Din cauza cazierului, s-a ales cu trei ani şi nouă luni de închisoare, cu executare în regim de detenţie.

Tot la capitolul „distrugere prin incendiere” mai sunt alte trei sentinţe pronunţate în 2024 de către magistraţii ieşeni. Astfel, un sătean dintr-o suburbie a Paşcaniului era enervat că o vecină îşi ţine parcat BMW-ul pe uliţa îngustă, că nu-şi ea de-acolo maşina hârbuită, să şi-o ducă la reparat. A turnat benzină pe vehicul şi a dat foc. N-a mai ars nimic altceva, au intervenit la timp localnicii, revoltatul a fost judecat, a primit doi ani cu suspendare, dar are de plătit daune de 71.000 lei.

Mult mai ghinionist a fost L.R., care a vrut să se răzbune pe fosta concubină, care-l părăsise. Ştia unde-şi ţine aceasta maşina parcată, s-a dus, a pus foc, iar incendiul s-a propagat la încă alte patru autoturisme. A primit o condamnare record pentru astfel de infracţiuni. Patru ani şi 11 luni. Avea antecedente penale. Evident, a fost pus şi la plata maşinilor avariate.

Un ultim caz de la acest capitol este al lui S.N. din Osoi, care s-a luat la ceartă, pe terasă, cu un prieten de pahar. Nu s-a ajuns la bătaie, totul s-a rezumat la un schimb de înjurături, dar săteanul s-a simţit extrem de jignit şi a considerat că fusese jignit în public. Era beat, s-a dus acasă, a luat un bidon cu benzină, a spart garajul în care fostul amic îşi ţinea maşina, precum şi alte bunuri, a dat foc şi a plecat.

N-a scăpat de proces, deşi între timp s-a împăcat cu partea vătămată, plătind contravaloarea bunurilor distruse. Doi ani, cu suspendare.

Nervoşii de la păcănele

Toţi cei care au patima păcănelilor ar trebuie să ştie că, atunci când pierd bani la foc automat, nu-i deloc indicat ca din cauza nervilor să te răzbuni pe aparatul de joc. Că e caz penal, în sălile de joc sunt peste tot camere de supraveghere, rămâi fără bani, te alegi cu cazier, trebuie să plăteşti şi bunurile distruse..

Au simţit-o pe pielea lor V.R. şi M.T., care au procedat în modul descris mai sus. Dincolo de sumele pierdute, au mai trebuit să plătească şi contravaloarea aparatelor. 2.500 lei bucata.

A aruncat cu coşul de gunoi în maşină, de revoltă că nu era lăsat să bea în public

R.L. îşi făcea veacul prin zona Gării Iaşi, îşi cumpăra băuturi de la chioşcurile de acolo, dar nu se ducea să consume acasă. Obişnuia să bea în public, în spatele unui asemenea butic. Patronul l-a tot alungat, el s-a revoltat şi, într-un moment de surescitare, a înşfăcat un coş de gunoi şi l-a aruncat în direcţia autoturismului acestuia. Daune nu prea mari, dar cum R.L. mai are în urmă condamnări pentru infracţiuni cu violenţă, va sta în Penitenciar trei ani şi patru luni.

Bănuia că nevasta îl înşeală, a stricat fântâna presupusului amant, precum şi câteva cruci din cimitir

C.S. locuieşte într-un sat de lângă Paşcani şi făcea dese crize de gelozie, îşi bănuia nevasta de infidelitate, presupusul amant fiind chiar un amic de-al lui. Într-un astfel de moment, C.S. nu şi-a mai putut controla deloc furia. A năvălit în gospodăria consăteanului, a început să ciocnească între ele două tuburi din beton (care erau pentru construcţia fântinii), acestea s-au spart, a luat o bucată şi a dat cu ea de podeţul de lemn din faţa casei. După care, tot nervos, a plecat la cimitir, devastând câteva cruci de la mormintele celor din familia „amantului”. Au fost două infracţiuni, distrugere şi profanare de morminte. Condamnare cu executare, doi ani şi nouă luni.

***

Ăştia sunt „demolatorii” anului 2024, astea sunt pedepsele ce le-au primit. Marcel FLUERARU