Esplanada Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași se va transforma, pe 17 mai, într-o scenă în aer liber, plină de muzică, dans, emoție și culoare. De la ora 19:00, publicul este invitat să descopere un moment artistic inspirat de universul îndrăgitului film de animație „Encanto”.

Flashmobul va reuni copii și tineri pasionați de teatru, canto și balet, într-o reprezentație construită în jurul bucuriei de a fi împreună și al puterii pe care o capătă fiecare atunci când își descoperă propriul talent.

Spectacolul promite să aducă în centrul orașului ritmurile vibrante, personajele spectaculoase și atmosfera de sărbătoare care au făcut din povestea familiei Madrigal una dintre cele mai apreciate producții pentru copii și părinți.

Trei formații artistice se întâlnesc pe aceeași scenă

În cadrul flashmobului vor participa membrii Trupei de teatru Evolvio, coordonați de Tatiana Grigore și Adelina Bălteanu. Alături de ei se vor afla copiii din Corul „Varlaam Mitropolitul”, pregătiți de Ilinca Furtună și Pamela Avi.

Momentul coregrafic va fi susținut de Corpul de balet al Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași, coordonat de Cristina Todi.

Întâlnirea celor trei forme de expresie artistică va transforma esplanada Teatrului Național într-un spațiu în care replicile, vocile și mișcările de dans se vor completa într-un spectacol dinamic, accesibil întregii familii.

Un flashmob despre bucurie, familie și încredere

Dincolo de costume, muzică și coregrafie, momentul inspirat de „Encanto” vorbește despre familie, acceptare și curajul de a fi diferit. Povestea amintește că fiecare copil are un dar, chiar dacă acesta nu este întotdeauna ușor de observat sau de înțeles.

Publicul va putea urmări un spectacol construit cu entuziasm și sensibilitate de copii și tineri care își vor aduce talentul în mijlocul orașului, ieșind din sălile de repetiții pentru a împărtăși bucuria artei cu trecătorii.

Alegerea esplanadei Teatrului Național „Vasile Alecsandri”, unul dintre cele mai cunoscute locuri de întâlnire din centrul Iașului, va permite publicului să descopere spectacolul într-un cadru deschis, fără bariere între artiști și spectatori.

Centrul orașului devine o scenă deschisă tuturor

Flashmobul va avea loc pe 17 mai, începând cu ora 19:00. Organizatorii îi invită pe copii, părinți și pe toți cei care iubesc muzica și dansul să participe la această întâlnire cu universul „Encanto”.

Pentru câteva momente, centrul Iașului va deveni un spațiu al imaginației, al culorilor și al energiei, în care teatrul, cântecul și baletul vor spune împreună o poveste despre bucuria de a-ți descoperi și împărtăși darul. Maura ANGHEL