Iașul se pregătește să intre, din nou, în elita mondială a tenisului!

Timp de două săptămâni, capitala Moldovei va deveni centrul atenției în sportul alb, găzduind două dintre cele mai importante competiții internaționale organizate în România. La Baza Sportivă Ciric, mii de spectatori, sportivi de top și reprezentanți ai presei internaționale sunt așteptați să participe la un adevărat maraton al tenisului de înalt nivel.

Startul va fi dat de ediția a VII-a a Concord Iași Open powered by MET, programată în perioada 5-12 iulie 2026. Turneul masculin din circuitul ATP Challenger promite dueluri spectaculoase și prezența unor jucători aflați în lupta pentru accederea în elita tenisului mondial. Imediat după finala masculină, ștafeta va fi preluată de UniCredit Iași Open, competiția feminină dotată cu 250 de puncte WTA, care se va desfășura între 12 și 19 iulie și care și-a câștigat deja reputația de cel mai important turneu feminin pe zgură din Europa Centrală și de Est.

Importanța acestor competiții depășește cu mult granițele sportului. În ultimii ani, Iașul a devenit o veritabilă rampă de lansare pentru viitoarele stele ale tenisului mondial. Cea mai spectaculoasă confirmare a venit chiar în acest an, când Mirra Andreeva, campioana Roland Garros 2026, a reamintit lumii întregi că primul său trofeu WTA a fost cucerit chiar la Iași, în vara anului 2024. Povestea ei transformă orașul într-un reper important pe harta tenisului internațional.

Pregătirile pentru cele două turnee au intrat deja în linie dreaptă. Echipele Primăriei Municipiului Iași, companiile municipale și organizatorii coordonați de Andrei Oriță lucrează intens pentru modernizarea și adaptarea infrastructurii de la Ciric la standardele ATP și WTA. Autoritățile locale susțin organizarea evenimentelor cu peste 1,27 milioane de lei și sprijin logistic complet, semn al importanței strategice pe care aceste competiții o au pentru imaginea orașului.

Impactul este impresionant și din punct de vedere mediatic. Edițiile din 2025 au generat o audiență globală estimată la peste 800 de milioane de persoane, în timp ce imaginile din Iași au fost transmise în peste 130 de țări. Practic, timp de două săptămâni, municipiul va beneficia de una dintre cele mai puternice campanii de promovare internațională pe care le-a avut vreodată.

Hotelurile, restaurantele, companiile de transport și întregul sector al serviciilor se pregătesc pentru afluxul de sportivi, oficiali, jurnaliști și turiști veniți din întreaga lume. Pentru economia locală, turneele reprezintă nu doar un eveniment sportiv, ci și un motor important de dezvoltare și promovare.

Luna iulie se anunță astfel una istorică pentru Iași. Două săptămâni de tenis internațional, milioane de privitori, sportivi de top și o atenție mediatică uriașă vor transforma orașul într-o veritabilă capitală europeană a sportului. Toate privirile se îndreaptă acum spre Baza Ciric!

Carmen DEACONU