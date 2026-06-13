Trei contestații la licitația autostrăzii Târgu Frumos - Lețcani

* În ciuda faptului că a fost desemnat un constructor în aprilie 2026 - Asocierea Danlin XXL (lider) - Groma Hold - Intertranscom Impex - Evropiski Patishta, semnarea contractului a fost contestată de alți trei ofertanți * Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor precizează că termenul legal de soluționare poate ajunge la 30 de zile lucrătoare, în funcție de complexitatea speței și de documentele suplimentare solicitate pe parcurs

În timp ce autoritățile anunțau cu entuziasm noi pași înainte pentru Autostrada Unirii A8, un document oficial al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor scoate la iveală o realitate care riscă să schimbe complet calendarul unuia dintre cele mai așteptate tronsoane din județul Iași.

Potrivit răspunsului transmis de CNSC la data de 12 iunie 2026, nu mai puțin de trei contestații sunt în prezent analizate în legătură cu procedura de atribuire a contractului pentru tronsonul Târgu Frumos - Lețcani, una dintre verigile esențiale ale Autostrăzii A8. Practic, lotul care trebuie să aducă autostrada la porțile municipiului Iași se află acum în centrul unei bătălii administrative cu implicații uriașe.

Documentul arată că dosarele se aflau pe masa completului de soluționare chiar în ziua de 12 iunie, la ora 14:00, fiind în plină analiză. Mai mult, CNSC precizează că termenul legal de soluționare poate ajunge la 30 de zile lucrătoare, în funcție de complexitatea speței și de documentele suplimentare solicitate pe parcurs.

Pentru ieșeni, vestea are o greutate enormă. Tronsonul Târgu Frumos – Lețcani este considerat de mulți specialiști drept poarta de intrare a Autostrăzii Unirii în zona metropolitană a Iașului. Orice întârziere în atribuirea contractului poate produce efecte în lanț asupra întregului calendar de implementare.

Situația devine și mai interesantă în contextul în care, în ultimele zile, Compania Națională de Investiții Rutiere anunța emiterea ordinelor pentru începerea proiectării pe alte sectoare ale A8 și promitea debutul lucrărilor în anii următori. În paralel însă, unul dintre cele mai importante segmente ale autostrăzii rămâne prins într-un adevărat labirint procedural.

Cele trei contestații confirmate oficial de CNSC arată că lupta pentru contractul de miliarde de lei este departe de a fi încheiată. În funcție de deciziile care vor fi pronunțate, procedura poate merge mai departe, poate fi reevaluată sau poate genera noi dispute în instanță, scenarii care ar putea împinge și mai mult termenul final de atribuire.

În acest moment, toate privirile sunt îndreptate spre CNSC. Verdictul care va fi publicat în perioada următoare poate decide dacă unul dintre cele mai importante tronsoane ale Autostrăzii Unirii intră în linie dreaptă sau dacă proiectul va fi împins într-o nouă perioadă de incertitudine. Pentru Iași, următoarele săptămâni pot fi decisive pentru viitorul celui mai așteptat drum din ultimele decenii. Daniel BACIU