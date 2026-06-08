Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” organizează, în perioada 12-14 iunie 2026, o nouă ediție a festivalului Șotron. Evenimentul ajuns la ediția a XIII-a se va desfășura în Grădina Muzeului „Vasile Pogor” și pe strada Vasile Pogor, devenite pentru trei zile loc de întâlnire pentru copii, părinți, artiști, educatori, scriitori și organizații implicate în viața comunității.

Tema ediției din acest an este „Comunitate și prietenie – cum construim reziliență împreună”, iar programul este gândit ca o invitație la joacă, colaborare și descoperire. Festivalul nu mizează doar pe divertisment, ci pe experiențe prin care copiii învață să fie împreună, să comunice, să aibă încredere, să se exprime și să înțeleagă mai bine lumea din jurul lor.

Intrarea este liberă, iar organizatorii anunță sute de activități gratuite, realizate împreună cu zeci de parteneri: instituții de cultură, asociații, școli, artiști și specialiști din domenii educative.

Ateliere, povești, știință, teatru și jocuri pentru toate vârstele

Programul Șotron 2026 include ateliere creative de pictură, olărit, modelaj, cusut și alte activități artistice, dar și experimente științifice de chimie, fizică, robotică, realitate virtuală și astronomie. Copiii vor putea participa la activități care îmbină curiozitatea, imaginația și învățarea practică, într-un cadru relaxat, în afara sălii de clasă.

Festivalul aduce și întâlniri cu literatura pentru copii. Printre scriitorii invitați se află Cristina Andone, Florin Irimia, Adriana Ștefan, Simona Epure și Alexandra Floarea. Lecturile, poveștile și dialogurile cu autorii completează programul artistic, alături de spectacole de balet, teatru interactiv și ateliere muzicale.

Nu lipsesc nici activitățile de dans și mișcare, educația ecologică, vânătorile de comori, jocurile interactive și atelierele de dezvoltare emoțională, centrate pe prietenie, empatie și cooperare. Pentru familii, festivalul va include și standuri cu produse artizanale, dulciuri, înghețată și alte surprize culinare.

O ediție cu accent pe incluziune și accesibilitate

Una dintre direcțiile importante ale ediției din 2026 este incluziunea. Organizatorii anunță activități concepute sau adaptate pentru copiii cu nevoi speciale, astfel încât festivalul să fie un spațiu cât mai prietenos pentru ritmuri, sensibilități și moduri diferite de participare.

Vor avea loc ateliere senzoriale cu texturi, culori și joacă senzorială, sesiuni de logopedie și dezvoltare motrică, activități de educație muzeală pentru copiii cu tulburări din spectrul autist, activități sportive incluzive și un labirint senzorial dedicat conștientizării autismului.

Prin această abordare, Șotron 2026 depășește formula clasică a unui festival pentru copii și devine un eveniment de comunitate. Nu este vorba doar despre a ocupa timpul liber, ci despre a crea un loc în care copiii pot fi văzuți, ascultați și primiți cu firescul de care au nevoie.

Festivalul se desfășoară între 12 și 14 iunie 2026, în Grădina Muzeului „Vasile Pogor” și pe strada Vasile Pogor din Iași. Programul complet este disponibil pe site-ul festivalului, sotroniasi.ro, la secțiunea dedicată ediției 2026.

Ediția din acest an este susținută de Primăria Municipiului Iași.

Maura ANGHEL