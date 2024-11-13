„Epidemie de miopie” în rândul tinerilor ieșeni

În ultimii ani, numărul cazurilor de miopie în rândul copiilor a crescut considerabil, susțin specialiștii. Conform cadrelor medicale, tinerii au tot mai des probleme cu vederea din cauza faptului că petrec foarte mult timp în fața gadgeturilor performanțe, pe rețelele de socializare sau pe jocuri, care mai de care mai atrăgătoare.

Prof. Dr. Camelia Bogdănici, șefa Clinicii de Oftalmolodie din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași a vorbit despre acest subiect și a adus în discuție chiar o „epidemie de miopie” în rândul tinerilor. „În ultimul timp observăm că foarte mulți copii și tineri vin cu vicii de refracție necorectate, care au fost depistate timpuri, de la grădiniță sau de la școală. Vorbim despre o statistică îngrijorătoare, care arată faptul că procentul de copii afectați de miopie s-a dublat la nivelul Europei, ajungând la 50%. Situația este și mai dramatică în Asia , unde rata miopiei a crescut de la 50% la 65%”, a precizat Prof. Dr. Camelia Bogdănici, șefa Clinicii de Oftalmologie din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași.

Cifrele îi îngrijorează pe medicii oftalmologi

Conform cadrelor medicale, cifrele care se înregistrează la nivel național sunt îngrijorătoare și prezic o creștere a numărului de cazuri de miopie în următorii ani. Astfel, oftalmologii trag un important semnal de alarmă în rândul populației. „La noi, numărul de cazuri de miopie aproape s-a dublat. Astfel, ne așteptăm ca, până în anul 2030, miopia moderată să afecteze aproximativ 35% dintre tineri, comparativ cu 20% în anii 2000. Acest lucru se întâmplă și din cauza faptului că tinerii folosesc foarte mult gadgeturile, telefoanele mobile, tabletele, jocurile video sau televizorul. Aceștia stau zilnic ore în șir în fața monitoarelor, iar acest lucru contribuie la creșterea numărului de cazuri de miopie”, a adăugat medicul ieșean.

Cum putem stopa acest fenomen și de ce sunt tinerii tot mai atrași de gadgeturi

Gadgeturile, care sunt din ce în ce mai performante, reușesc să atragă în capcană tot mai mulți tineri și copii. Astfel, foarte mulți dintre ei ajung să stea ore în șir în fața ecranelor luminoase, pierzând noțiunea timpului și uitând de riscurile la care se supun zilnic. Psihologii susțin că acest lucru nu afectează doar vederea, ci și viața socială a tinerilor. „Trăim într-o eră a tehnilogiei, a gadgeturilor care au pus stăpânire pe viețile oamenilor. Dar, trebuie să facem diferența între necesitate și dependență. Dependența de rețele de socializare, de jocuri video, de tehnologie, există și este destul de problematică. Dacă vorbim despre copii, tehnologia în exces este și mai dăunătoare. Pe lângă faptul că le este afectată vederea, copiii au de pierdut și la capitolul dezvoltare. Există foarte mulți tineri care nu știu să socializeze tocmai din cauza acestor rețele de socializare care, din punctul mai de vedere, poartă un nume total greșit, pentru că nu au nimic în comun cu socializare. Pentru a stopa acest fenomen, putem încerca să înlocuim, de câte ori putem, jocurile video cu jocuri de societate. Să organizăm seri de jocuri în familie sau cu prietenii, să se implice atât părinții cât și copiii, pentru că nu doar cei mici sunt supuși pericolului. Totodată, putem încerca să ne îndreptăm atenția spre cărți, să încercăm să ne dedicăm mai mult timp lecturii. Totodată, activitățile fizice pot suplini nevoia de tehnologie. Astfel, putem căuta să practicăm sporturi în aer liber, să facem plimbări lungi sau scurte, chiar și drumeții pe munte”, a precizat Andreea Coman, psiholog ieșean. Cristian ANDREI