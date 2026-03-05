„Fermierul de balcon” prinde rădăcini în Iași

* micro-verdețurile și hidroponia au ieșit în Iași din zona de experiment „de bucătărie” și intră în zona de micro-afaceri măsurabile * cu o recoltă rapidă în 7–14 zile și prețuri acceptabile, afacerile raportează deja rulaje și profit * cel mai cunoscut brand pornit din oraș, Hy-Farm, este descris cu aproape 300 de francize vândute, o prezență în peste 15 țări și o piață HoReCa cuantificată în mii de restaurante

În Iași, „fermierul de balcon” nu se mai citește doar ca un trend de lifestyle, ci ca un lanț economic scurt, care poate fi urmărit în trei indicatori simpli: cât de repede se produce, la ce preț se vinde și ce urme lasă în registrele publice.

Primul indicator este timpul. Microplantele sunt un produs cu rotație extrem de rapidă: în modelul comercial asociat Hy-Farm, fereastra de recoltare este indicată ca fiind de 7–14 zile, ceea ce explică de ce producția poate funcționa în spații mici, în interior, cu cicluri scurte și cashflow relativ rapid.

Al doilea indicator este prețul – iar Iașul are deja prețuri publice, ușor de verificat. Un magazin local care se prezintă drept „Microplante Iași” listează sortimente precum Amarant roșu și Busuioc verde la 30 lei, cu mesaj explicit că produsele sunt „cultivate și crescute în Iași” și „livrate local”. În termeni de piață, asta înseamnă că micro-verdețurile au trecut de faza „doar pentru plating de restaurant” și caută volum recurent în gospodărie (pachete/abonamente, livrare, coș).

Al treilea indicator, cel mai important, este ce se vede în oglinda companiilor și a bilanțurilor. Un exemplu punctual, dar relevant, este Simicrogreens SRL (sediu în județul Iași, Balciu), care a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 190.260 lei și un profit net de 35.587 lei, după un 2023 cu 63.294 lei cifră de afaceri și 18.721 lei profit net. Într-o piață în care multe inițiative rămân „hobby”, acesta e tipul de semnal contabil care arată că micro-producția poate trece pragul de sustenabilitate.

Pe segmentul „cine produce” la scară mare și „cine cumpără” în HoReCa, Iașul are un caz-fanion care schimbă complet proporțiile: Hy-Farm Microgreens, business fondat în Iași (2018), descris cu aproape 300 de francize vândute și sisteme în peste 15 țări. În aceeași descriere apar și elemente care arată tipul de cerere: livrări recurente către restaurante, într-o rețea care a ieșit din logica de „producător mic” și a intrat în logica de standardizare, echipamente și parteneri.

Iașul are prețuri locale publice pentru micro-verdețuri (30 lei/sortiment), are companii care raportează rulaje și profit în agricultură de nișă și are un brand născut în oraș care a demonstrat scalare internațională. Cu alte cuvinte, fermierul e o micro-economie care se poate documenta, număra și compara în registrele contabile.

Dan DIMA