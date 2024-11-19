A fost declanșată operațiunea de curățare de droguri a școlilor ieșene

* 110 persoane au ajuns, luni, la audieri, 70 dintre acestea fiind doar consumatori * mulți tineri, inclusiv minori, au fost luați direct de la școală * cel mai mic consumator documentat are în jur de 13 ani, iar cel mai tânăr traficant are 15 ani!

Procurorii DIICOT Iași împreună cu Brigada de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul IPJ Iași au descins, luni dimineață, în 50 de locații atât de pe raza județului, cat și din București și Galați. 110 persoane, între care foarte mulți minori, elevi liceu, au fost luate la audieri. Operațiunea „Școala”, așa cum au numit-o anchetatorii, a vizat consumul și traficul de droguri de risc și mare risc.

În ajutorul anchetatorilor au venit și cei de la Spitalul de copii care au raportat numărul de cazuri în creștere față de anul trecut.

Potrivit anchetatorilor, în urma discuțiilor cu reprezentanții spitalului de pediatrie din Iași, dar și a anchetelor pe care le aveau în mai multe dosare privind traficul de droguri de risc și mare risc, s-a observat faptul că a crescut consumul în rândul minorilor, cu precădere în cazul elevilor de liceu.

Oamenii legii au constatat și faptul că mulți elevi au devenit la rândul lor distribuitori de droguri pentru colegi. Totul a pornit chiar de la numărul de cazuri care s-au prezentat anul acesta la Spitalul de Pediatrie din Iași. „Operaţiunea a grupat un număr mai mare de dosare penale în care s-au făcut investigaţii şi s-a documentat activitatea infracţională a unor dealeri de droguri, din care marea majoritate vindeau şi către clienţi minori, care erau elevi ai unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului şi judeţului Iaşi. Făcând verificări la spitalele de profil, în legătură cu minorii care au prezentat intoxicaţie cu droguri, am constatat, în cursul anului, că s-a înmulţit numărul cazurilor de copii intoxicaţi cu droguri. Din acest motiv am luat hotărârea de a construi o operaţiune care să vizeze aceşti traficanţi de droguri”, a explicat unul dintre anchetatorii din dosar, sub protecția anonimatului.

„Anul acesta am avut deja 13 cazuri de copii intoxicați cu droguri. Anul trecut au fost 10. Noi colaborăm cu poliția și anunțăm toate aceste cazuri. Consumul de droguri este extrem de periculos mai ales în cazul copiilor. Am avut și cazuri la doar 11 ani”, a spus Cătălina Ionescu, purtător de cuvânt la Spitalul de Pediatrie din Iași.

50 de percheziții în mai multe orașe

Cele mai multe percheziții au avut loc la Iași, dar și în județ, la Pașcani și Podu Iloaiei. De asemenea, s-au făcut percheziții și la București și Galați, în rândul celor care furnizau tinerilor drogurile. „Au fost efectuate 50 de percheziţii domiciliare. Vor fi aduse la cercetări aproape 40 de persoane, se vor continua cercetările pentru stabilirea vinovăţiei acestora, şi în acelaşi timp urmează să fie aduşi la cercetări aproximativ 70 de consumatori care vor fi audiaţi ca martori în diversele dosare penale aflate în lucru la DIICOT - ST Iaşi”, au mai spus anchetatorii.

Cel mai mic consumator are doar 13 ani

Unii tineri procurau drogurile de pe dark web, alții însă aveau furnizori în alte orașe. Anchetatorii au cuplat mai multe dosare privind traficul de droguri într-o singură operațiune pentru care s-au făcut perchezițiile de luni, iar în final au denumit-o „Operatiunea Școala”. „În cadrul acestor dosare cel mai mic consumator pe care l-am documentat are în jur de 13 ani, iar cel mai tânăr traficant are 15 ani. Am încercat să urmărim trasabilitatea drogurilor urmărind dealerii principali, furnizorii care trimiteau drogurile pe raza municipiului Iaşi. Aşa am ajuns şi în alte judeţe”, precizează anchetatorul.

În urma perchezițiilor s-au găsit sume importante de bani, dar și droguri de risc și mare risc. „Drogurile erau din aproape toate categoriile, substanţe etnobotanice, canabis, droguri sintetice, în special Cristal, MDMA (Ecstazy). Am găsit inclusiv, la unele percheziţii, şi seringi care au fost folosite pentru heroină. În privinţa traficului, modalităţile erau diverse: unii se întâlneau în parcuri, alţii vindeau de la domiciliu, de la locuinţe închiriate. Nu exista un mod de operare comun, unitar, care să fie respectat de toţi traficanţii”, a mai spus anchetatorul.

În total 110 persoane au ajuns la audieri, iar dintre acestea 70 au fost doar consumatori. Mulți tineri, inclusiv minori, au fost luați direct de la școală. De altfel, aceasta era și „piața ” vizată de comercianți, la rândul lor minori mulți dintre ei.

Maria STANCU