A fost inaugurată centura ocolitoare a municipiului Bârlad

Centura ocolitoare a municipiului Bârlad a fost inaugurată, joi, în prezenţa autorităţilor judeţene şi urmează să fie dată în folosinţă în cursul după-amiezii, transmite Agerpres. În ultima perioadă, în spaţiul public au apărut o serie de acuzaţii cu privire la faptul că, deşi lucrările sunt finalizate, darea în folosinţă a variantei ocolitoare este întârziată pentru ca inaugurarea să fie folosită în scop electoral.

„29 august va rămâne o zi istorică pentru Bârlad. Este ziua când dăm în exploatare varianta de ocolire a Bârladului. Este cea mai mare investiţie de după 1989, investiţie care vine la pachet cu nişte beneficii atât pentru municipiul Bârlad, cât şi pentru cei care tranzitează din partea de nord a Moldovei, din Republica Moldova şi din partea de sud a ţării. (…) Vom scăpa de traficul greu, vom avea posibilitatea să reglementăm traficul în interiorul Bârladului. Vor fi economii imense la bugetul local, pentru că traficul greu ne-a distrus timp de 34 de ani infrastructura. Va fi şi o creştere a calităţii aerului. Este timpul să evidenţiem o solidaritate şi o unitate a clasei politice, pentru că un asemenea obiectiv nu poate fi rodul unui om, al unui actor politic sau al unui decident tehnic-administrativ”, a declarat primarul municipiului Bârlad, Dumitru Boroş.

Centura ocolitoare a municipiului are o lungime de 11,2 kilometri. Valoarea investiţiei este de 132 de milioane de lei fără TVA.