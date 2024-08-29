„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
FOTO -- Un vlăstar din Teiul lui Mihai Eminescu a fost plantat la Chișinău
GRAV! Austeritatea alungă medicii și goleşte spitalele
Strada Lăpușneanu explodează în cultură. Iașul devine scenă vie la ediția a VII-a a festivalului
Publică anunț
Inapoi
Pagina principală Moldova A fost inaugurată centura ocolitoare a municipiului Bârlad

A fost inaugurată centura ocolitoare a municipiului Bârlad

A fost inaugurată centura ocolitoare a municipiului Bârlad

 

Centura ocolitoare a municipiului Bârlad a fost inaugurată, joi, în prezenţa autorităţilor judeţene şi urmează să fie dată în folosinţă în cursul după-amiezii, transmite Agerpres.  În ultima perioadă, în spaţiul public au apărut o serie de acuzaţii cu privire la faptul că, deşi lucrările sunt finalizate, darea în folosinţă a variantei ocolitoare este întârziată pentru ca inaugurarea să fie folosită în scop electoral.

„29 august va rămâne o zi istorică pentru Bârlad. Este ziua când dăm în exploatare varianta de ocolire a Bârladului. Este cea mai mare investiţie de după 1989, investiţie care vine la pachet cu nişte beneficii atât pentru municipiul Bârlad, cât şi pentru cei care tranzitează din partea de nord a Moldovei, din Republica Moldova şi din partea de sud a ţării. (…) Vom scăpa de traficul greu, vom avea posibilitatea să reglementăm traficul în interiorul Bârladului. Vor fi economii imense la bugetul local, pentru că traficul greu ne-a distrus timp de 34 de ani infrastructura. Va fi şi o creştere a calităţii aerului. Este timpul să evidenţiem o solidaritate şi o unitate a clasei politice, pentru că un asemenea obiectiv nu poate fi rodul unui om, al unui actor politic sau al unui decident tehnic-administrativ”, a declarat primarul municipiului Bârlad, Dumitru Boroş.

Centura ocolitoare a municipiului are o lungime de 11,2 kilometri. Valoarea investiţiei este de 132 de milioane de lei fără TVA. 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe