A fost reținut tânărul care a provocat 5 incendii în Iași

* suspectul, un tânăr din Neamț, cunoscut cu afecțiuni psihice, a fost identificat cu ajutorul camerelor de supraveghere și reținut la scurt timp * Poliția a deschis un dosar penal pentru distrugere și continuă cercetările, iar piromanul a fost internat la Socola * pagubele se ridică acum la 40.000 de euro

Nu mai puțin de 5 incendii în nici 20 de ore au avut de stins pompierii ieșeni. Incendiile au început în noaptea de duminică, iar în doar câteva ore situația a escaladat. Același individ ar fi provocat mai multe focare în diferite zone ale orașului, astfel că, în mai puțin de o zi, bilanțul a ajuns la peste 20 de containere distruse. Flăcările au afectat și o mașină aflată în apropiere, care a suferit avarii serioase.

Unul dintre proprietari spune că a depus deja plângere și speră ca pagubele să fie recuperate. „E o mașină de firmă, închiriată. Putea fi mult mai rău, incendiul se putea extinde la alte autoturisme sau chiar să apară victime”, a explicat acesta.

Un martor a observat fumul și a alertat imediat autoritățile, intervenția rapidă limitând proporțiile dezastrului. „Se vedea focul ridicându-se și se extindea de la un tomberon la altul. Mașinile erau foarte aproape și exista riscul să ia foc. La un moment dat s-au auzit și explozii de la cauciucuri”, a povestit acesta.

Printre bunurile afectate se numără și un punct de colectare modern, recent montat, dar încă nefuncțional. Incendiul a pornit de la un container obișnuit și s-a propagat rapid, distrugând inclusiv sistemul de acces. Reprezentanții salubrității spun că pierderile sunt de ordinul miilor de euro pentru un singur modul.

Suspectul, un tânăr din Neamț, cunoscut cu afecțiuni psihice, a fost identificat cu ajutorul camerelor de supraveghere și reținut la scurt timp. „A fost depistat rapid, cu sprijinul poliției locale și municipale”, au precizat reprezentanții companiei de salubritate, care atrag atenția asupra impactului asupra locuitorilor rămași fără puncte de colectare funcționale.

Poliția a deschis un dosar penal pentru distrugere și continuă cercetările pentru a stabili toate detaliile și a dispune măsurile legale.

Astfel de incidente nu sunt o premieră pentru oraș. Și în anii trecuți au existat cazuri similare, chiar dacă autorii au fost prinși, recuperarea pagubelor a rămas, în mare parte, o problemă nerezolvată.

Pagubele se ridică acum la 40.000 de euro. Inclusiv mai multe module nou-nouțe au fost distruse de incendii. Bărbatul a fost internat la Socola. Maria STANCU