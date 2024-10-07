A furat un cal, proprietarul a murit; a bătut un consătean, a murit el

Judecat pentru furt calificat, violare de domiciliu, distrugere şi lovire sau alte violenţe, Ioan Sorin T. din Munteni, comuna Belceşti n-a făcut nicio zi de puşcărie şi nici nu va face vreodată. A scăpat şi de plata daunelor.

Prima condamnare a primit-o anul trecut, după ce furase un cal de la un consătean, un anume Gheorghe A. Proprietarul cabalinei a murit în timpul procesului, moştenitorii săi nu s-au constituit parte civilă şi a scăpat astfel de plata celor 1.500 lei, la cât a fost estimată valoarea de piaţă a animalului. A primit doar doi ani, dar cu suspendare.

Al doilea proces în care săteanul a fost inculpat ar fi trebuit, teoretic, să-l trimită după gratii. Beat fiind, Ioan Sorin a spart cu o piatră geamul de la intrarea în casa consăteanului Ionel U., a intrat în locuinţă înarmat cu o bâtă şi a bătut gazda cu multă furie. Fără vreun motiv. A plecat apoi, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic.

Victima a avut nevoie de 40 zile de îngrijiri medicale, autorul a fost trimis în judecată pentru comiterea celor trei infracţiuni. Concurente cu prima, cea cu furtul cabalinei. Dar a scăpat şi de data asta. Prin deces. Magistraţii au decis încetarea procesului penal. Claudiu CONSTANTIN