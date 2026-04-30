„Îmi doresc ca Iașul să devină un oraș care investește consecvent în oameni”

Experiența în asistență socială, activitatea universitară și funcția administrativă se întâlnesc într-o viziune care, în cazul viceprimarului Roxana Necula, pune accent pe prevenție, educație, sprijin pentru familii și proiecte care cresc calitatea vieții în Iași, dezvoltate într-un amplu dialog.

- Cum v-a influențat experiența de asistent social modul în care vedeți acum comunitatea și rolul administrației publice?

- Cei 25 de ani petrecuți în domeniul asistenței sociale m-a învățat să privesc comunitatea în ansamblu, dincolo de statistici, rapoarte și proceduri, în realitatea concretă a oamenilor și a nevoilor lor zilnice. Am învățat să văd vulnerabilitățile, dar și resursele unei comunități, să înțeleg mecanismele prin care se creează echilibru și incluziune.

În administrație, această perspectivă se traduce într-o abordare echilibrată și responsabilă, orientată către nevoile reale ale orașului – de la servicii publice funcționale și accesibile până la politici care aduc coerență, stabilitate și încredere în comunitate.

- În ce fel v-a schimbat parcursul academic, ca urmare a funcției de cadru didactic asociat, perspectiva asupra leadershipului și a deciziilor administrative?

- Din anul 2010 colaborez în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ca lector universitar asociat la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice și la Facultatea de Teologie Romano-Catolică.

Parcursul academic mi-a format rigoarea în gândire și responsabilitatea deciziei. Activitatea universitară presupune analiză, argumentare și asumarea unor standarde ridicate, iar aceste aspecte le-am transpus și în activitatea administrativă.

Am dezvoltat o abordare structurată, bazată pe dialog și colaborare cu specialiști din diverse domenii, ceea ce contribuie la decizii mai bine fundamentate și mai apropiate de realitățile care interesează activitatea mea. Cred într-un leadership care nu este unilateral, ci construit împreună cu echipe competente, având ca obiectiv obținerea unor soluții coerente și rezultate durabile pentru municipiul Iași.

- Ce v-a motivat să faceți trecerea de la mediul social și universitar către funcția de viceprimar?

- Funcția actuală, de viceprimar, nu exclude nicidecum activitatea universitară, iar mediul social este mereu avut în vedere în proiectele mele ce țin de administrația locală. Astfel, nu putem vorbi despre o „trecere”, ci despre o îmbinare a experienței acumulate în trecut cu posibilitatea valorificării acestei experiențe la nivelul comunității de care aparțin.

Accederea către funcția de viceprimar a venit din dorința de a transforma experiența acumulată în acțiuni concrete, cu impact direct în viața oamenilor. După ani în care am înțeles problemele comunității din perspectivă socială și academică, am simțit nevoia să mă implic acolo unde deciziile se iau și se implementează efectiv.

A fost un pas firesc către o implicare mai profundă, în care pot contribui nu doar cu idei și analize, ci și cu soluții aplicate, care produc schimbări vizibile.

- Care au fost cele mai mari provocări, dar și cele mai importante satisfacții de când ocupați această funcție?

- Provocările au fost, în primul rând, legate de complexitatea problemelor și de ritmul susținut impus de administrația publică, unde trebuie să gestionezi simultan situații diverse și să găsești soluții într-un cadru uneori rigid și mai puțin predictibil.

În același timp, satisfacțiile vin tocmai din depășirea unor astfel de inconveniente și din proiectele care prind contur și devin realitate. Mă refer la dezvoltarea și extinderea rețelei de creșe pentru familiile tinere, dar și la inițiativele de prevenție în zona consumului de droguri, concretizate inclusiv prin deschiderea Centrului de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor „Lascăr Catargi”, în parteneriat cu Institutul de Psihiatrie „Socola” și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

De asemenea, în plan concret, două dintre proiectele care au concentrat atât provocări administrative și de implementare, cât și satisfacții reale prin impactul lor asupra comunității sunt dezvoltarea Pădurii-Parc Cetățuia și demersurile de reactivare a Taberei Ciric.

Proiectul Pădure-Parc Cetățuia vizează amenajarea a aproximativ 50 de hectare de pădure ca parc natural accesibil, cu intervenții minime, care să păstreze caracterul forestier și să ofere locuitorilor un spațiu amplu de relaxare aproape de oraș.

Pentru Tabăra Ciric, demersurile au fost inițiate încă din 2025, cu obiectivul de a reactiva și valorifica zona ca spațiu destinat activităților educative, recreative și pentru tineri, prin modernizare și readucerea ei în circuitul public.

Împreună, aceste proiecte conturează o direcție clară de investiție în calitatea vieții și în dezvoltarea sustenabilă a orașului.

- Ce considerați că puteți aduce diferit și valoros pentru dezvoltarea municipiului Iași, având în vedere experiența dumneavoastră profesională?

- Cred că pot aduce o abordare integrată, în care dimensiunea socială, cea academică și cea administrativă se completează reciproc. Această combinație permite nu doar intervenții punctuale, ci construcții pe termen lung, fundamentate și sustenabile.

Aș putea spune că acest tip de abordare trebuie să devină cât mai prezent în administrația locală și cred în puterea exemplului: acela de a pune accent pe decizii responsabile, pe coerență în politici publice și pe o atenție constantă față de impactul real asupra oamenilor.

Pentru mine, dezvoltarea orașului nu înseamnă doar infrastructură, ci și comunități funcționale, echilibrate și sprijinite.

- Dacă ar fi să definiți un „proiect de suflet”, care este viziunea dumneavoastră pe termen lung pentru Iași și ce schimbare majoră v-ați dori să realizați?

- Unul dintre proiectele mele de suflet este prevenția în domeniul consumului de droguri, pentru că vorbim despre protejarea tinerilor și despre responsabilitatea de a interveni la timp, înainte ca aceste situații să devină ireversibile. Această preocupare este strâns legată de experiența mea în asistență socială, unde am văzut direct consecințele lipsei intervenției timpurii și impactul pe care astfel de probleme îl au nu doar asupra tinerilor, ci și asupra familiilor și comunității în ansamblu. Tocmai de aceea, cred că prevenția, educația și colaborarea instituțională trebuie să fie piloni reali ai politicilor publice în acest domeniu, pentru a construi mecanisme eficiente de sprijin și pentru a oferi alternative sănătoase generațiilor tinere.

În același timp, dezvoltarea rețelei de creșe rămâne o prioritate personală, pentru că sprijinul acordat familiilor tinere are efecte pe termen lung asupra întregii comunități.

Viziunea mea pentru Iași este aceea a unui oraș care investește în oameni – de la copii la tineri și familii – și care construiește politici publice cu sens, bazate pe grijă, responsabilitate și echilibru.

Am dus la bun sfârșit și am dat în folosință Creșa Bucium („Sfântul Ioan Botezătorul”), o unitate modernă cu 4 grupe și 80 de locuri, integrată în rețeaua Creșei Municipiului Iași, care vine ca un sprijin concret pentru familiile tinere.

Și nu doar atât: am inițiat și susținut extinderea rețelei de creșe din Iași: renovarea fostului sediu din Cantemir pentru două grupe noi, cu 50 de locuri, pregătirea deschiderii Creșei Dacia, cu 80 de locuri, și demersurile pentru construirea unei creșe moderne în Galata, cu 180 de locuri, toate pentru a răspunde mai bine nevoilor familiilor tinere.

De asemenea, anul acesta doresc să înființez un centru pentru consilierea agresorilor, în parteneriat cu Institutul de Psihiatrie „Socola”.

Am început demersurilor necesare pentru înființarea unei Grădini memoriale pentru animale de companie, precum și a unui adăpost pentru pisici.

Pe termen lung, îmi doresc ca Iașul să devină un oraș care investește consecvent în oameni – de la copii și tineri până la comunitate în ansamblu – prin educație, prevenție și spații care cresc calitatea vieții. Fie că vorbim despre creșe și grădinițe, proiecte cu valoare educativă sau inițiative care dau identitate și echilibru orașului, viziunea mea este aceea a unui Iași mai atent, mai empatic, mai sănătos și mai bine pregătit pentru viitor.

A consemnat Maura ANGHEL