A început construcția Spitalului Regional de Urgență, proiectul care va schimba destinul medical al Moldovei

După ani de promisiuni, controverse, așteptări și nervi întinși la maximum, momentul mult visat a sosit: constructorul Spitalului Regional de Urgență Iași a intrat efectiv la lucru. Primele utilaje au mușcat deja din pământul de la Moara de Vânt, iar șantierul care poate rescrie harta medicală a întregii regiuni de Nord-Est a pornit în forță.

Nu mai vorbim despre planuri, machete sau randări spectaculoase. Vorbim despre buldozere, foraje, tone de beton și mii de ore de muncă. Vorbim despre cea mai importantă investiție medicală din istoria modernă a Iașului.

20.000 de piloți în pământ - o operațiune gigantică

Prima etapă a lucrărilor este una colosală: peste 20.000 de piloți forați vor fi introduși în sol pentru a susține viitorul gigant medical. Diametre de 330 și 500 mm, adâncimi de până la 9 metri, zone întregi pregătite pentru consolidare masivă.

Se începe cu săpături de un metru adâncime, urmate de realizarea unei platforme de lucru speciale, cu teren îmbunătățit cu liant, în grosime de 30 de centimetri. Apoi urmează un strat de transfer de 50 de centimetri, turnat în două etape.

Este o operațiune tehnică de mare finețe, dar și de forță brută. În spatele cifrelor se află un adevăr simplu: fundația trebuie să fie impecabilă, pentru că de ea va depinde siguranța unui spital care va salva mii și mii de vieți.

Spital pentru 1,5 milioane de oameni

Amplasat strategic în zona Moara de Vânt, Spitalul Regional de Urgență Iași nu este doar un proiect local. Este un centru medical regional care va deservi peste 1,5 milioane de locuitori din întreaga Moldovă.

Bloc operator integrat. Heliport pentru urgențe majore. Spații moderne pentru învățământ universitar și cercetare medicală. Echipamente de ultimă generație. Totul gândit la standarde europene.

Pentru mii de pacienți care, până acum, erau transferați la București, Cluj sau în străinătate pentru intervenții complexe, acest spital poate însemna o șansă reală la viață, aici, acasă.

Clădirea va fi realizată la standard nZEB – consum aproape zero de energie. Panouri fotovoltaice, sisteme inteligente de management energetic, soluții moderne pentru reducerea costurilor și a amprentei de carbon.

Nu va fi doar un spital mare. Va fi un spital al viitorului.

Șantierul a început. Utilajele lucrează. Fundațiile se pregătesc. Daniel BACIU