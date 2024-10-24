A început FILIT!

Timp de cinci zile, Iașul este, începând de ieri, centrul cultural al literaturii și traducerii internaționale, găzduind cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere – FILIT. Acest eveniment grandios adună la un loc peste 150 de scriitori din diverse colțuri ale lumii, oferindu-le ieșenilor oportunitatea de a intra în contact direct cu nume sonore din domeniul literar, dar și de a participa la o serie de evenimente captivante.

Festivalul din acest an reunește autori de prestigiu, printre care se numără Pascal Bruckner, Clara Uson, Colm Toibin și laureatul Nobel, Abdulrazak Gurnah, care vor capta atenția publicului în serile dedicate discuțiilor și dezbaterilor literare. De asemenea, scriitorii români care și-au făcut un nume în străinătate, precum Matei Vișniec, Raluca Nagy și Tatiana Țîbuleac, vor închide festivalul, oferind o notă de mândrie pentru literatura românească. Ieri a fost o zi plină cu evenimente pentru toată lumea: scriitori printre liceeni, scriitori în centru, povești la Casa Copilăriei, lumi fantastice la Casa Fantasy, întâlniri Alecart, întâlniri cu traducătorii și vernisaje la Casa Muzeelor. Prima seară FILIT a fost petrecută în compania lui Pascal Bruckner.

Casa FILIT – inima festivalului

Piața Unirii din Iași va fi, și anul acesta, punctul central al evenimentelor. Casa FILIT își deschide porțile cu activități de la primele ore ale dimineții și până târziu în noapte, inclusiv celebrul maraton de poezie, „Noaptea Albă a Poeziei,” care va ține iubitorii de versuri până la 5:00 dimineața. Acest spațiu devine locul de întâlnire pentru scriitori și cititori, oferindu-le un cadru relaxat, dar vibrant, unde se vor desfășura dezbateri, lansări de carte și alte activități culturale.

FILIT nu este doar un loc pentru întâlniri literare, ci și un spațiu al schimbului intercultural. Scriitorii vor vizita 25 de licee și 15 gimnazii din oraș, aducând astfel literatura mai aproape de tinerii ieșeni. Aceste întâlniri între scriitori consacrați și generațiile tinere subliniază importanța literaturii în dezvoltarea gândirii critice și a creativității.

În cadrul evenimentelor, vor avea loc numeroase ateliere și discuții pe teme variate, precum metatextualitatea și memoria, traducerea romanelor Young Adult, dar și reflecții asupra autobiografiei românești. De exemplu, ieri, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, publicul a participat la discuții cu traducătorul Jan Willem Bos despre autobiografia sa. Totodată, la Colegiul Național Iași, scriitori precum Bogdan O. Popescu și Matei Vișniec au interacționat cu liceenii în cadrul unor întâlniri speciale organizate în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași. , „Textele lui Matei Vișniec explorează condiția umană și cea a artistului, prin alienarea indivizilor care se confruntă cu propriile temeri și frustrări într-o lume ce nu îi poate înțelege. De asemenea, cenzura și libertatea de exprimare joacă un rol considerabil în piesele sale. Nu doar ca o critică a regimului totalitar, ci și a tendințelor moderne de a controla individul prin forme subtile de manipulare și autocenzură, autorul creează o utopie, valorificând umorul și absurdul pentru a evidenția restricțiile asupra libertății de expresie și consecințele cenzurii asupra creativității și a comunicării”, a scris Teona Mălaimare, elevă în clasa a XII-a, în revista școlii.

Expoziții și proiecte editoriale

Muzeul Național al Literaturii Române Iași continuă un proiect editorial FILIT început în anul 2023, invitând alți douăzeci și unu de autori români să scrie câte o povestire inspirată de unul dintre obiectele expuse în Muzeul Copilăriei în Comunism, în încercarea de a valorifica prin literatură memoria afectivă asociată astăzi cu „lucrurile mărunte” din viața copiilor de atunci.

Autorii care au colaborat la acest proiect editorial sunt Ana Alexandrescu, Adrian Alui Gheorghe, Vasile Baghiu, Mihaela Buruiană, Mariana Codruț, Horia Corcheș, Andrei Crăciun, Augustin Cupșa, Andrei Dosa, Iulia Gherasim, Mugur Grosu, Ciprian Măceșaru, Adriana Neagoe, Cezar Paul-Bădescu, Cătălin Pavel, Dan Pleșa, Ion Pleșa, Bogdan O. Popescu, Adrian Romilă, Dan Sociu, Diana Tudoran.

Prezentarea proiectului „Lucruri mărunte. Copilăria în comunism II” va avea loc sâmbătă, 26 octombrie, de la ora 11.00 la Casa Muzeelor, Sala de conferințe.

Un nou proiect editorial al MNLR Iași, ce va fi prezentat în cadrul FILIT, este „Puncte de fugă”, un volum colectiv prin care zece autori români contemporani au fost invitați să scrie câte o povestire inspirată de o lucrare expusă în Galeria Artei Ieșene din Muzeul „Nicolae Gane”, redeschisă în acest an. Proiectul va fi povestit într-un eveniment din festival, care va avea loc sâmbătă, pe 26 octombrie, de la ora 12:30, la Muzeul „Nicolae Gane” – Galeria Artei Ieșene. La dialog vor participa Matei Vișniec, Tatiana Țîbuleac, Mihaela Buruiană, Iulian Tănase, Marius Chivu, Dan Coman, Maria Orban, Felix Aftene.

Premii și recunoașteri

Duminică, în ultima zi a festivalului, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” vor fi decernate două premii importante: Premiul Institutului Cultural Român pentru cea mai bună traducere a unei cărți din limba română și Premiul Liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte a anului. Aceste premii marchează culminarea unui festival dedicat promovării valorilor literare și traducerilor de calitate, reflectând impactul cultural pe care FILIT îl are asupra publicului.

Maura ANGHEL









FILIT – un motor al culturii ieșene

În concluzie, FILIT rămâne un festival esențial pentru Iași, un oraș cu o tradiție culturală puternică. De la întâlnirile de dimineață cu tinerii elevi și studenți, până la marile evenimente de seară din centrul orașului, FILIT reușește să aducă literatura mai aproape de inima comunității. Este un prilej unic de a descoperi noi autori, de a explora diverse perspective culturale și de a celebra bucuria lecturii și a creației.