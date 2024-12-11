«IUBIM BRĂDUȚUL DE CRĂCIUN» o campanie a Direcției Silvice Iași, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva

Știm cu toţii că Sărbătorile de iarnă nu sunt la fel de frumoase fără „brăduțul de Crăciun”. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva derulează de mai bine de un deceniu campania de înlocuire a pomului de Crăciun tradițional cu un brad plantat în ghiveci.

De asemenea, pentru noi, cei de la Romsilva educația este extrem de importantă și credem că ea se face din fragedă pruncie. Noua campanie își propune responsabilizarea copiilor față de natură, creearea unei legături trainice cu mediul natural, în special cu pădurea.

Orice companie, ONG, asociație sau persoană fizică poate achiziționa un „brăduț de Crăciun ”, care va fi împodobit pentru serbările de Crăciun, îngrijit cu atenție și ajutat să ajungă, în primăvara anului viitor, tocmai bun de plantat acolo unde îi este locul! Specialiștii Romsilva își pun la dispoziție toată experiența, tot talentul și toată priceperea dar și rodul muncii lor.

Partenerii care vor susține acest proiect alături de Direcția Silvică Iași vor beneficia de asistență tehnică de specialitate din partea silvicultorilor.

În cadrul acestei campanii, Direcția Silvică Iași pune la dispoziție, la prețuri accesibile, puieți de brad și molid argintiu, de peste un metru, cu rădăcinile protejate în balot sau în ghiveci, care pot fi achiziționați și donați copiilor. Direcția Silvică Iași asigură, cu ajutorul silvicultorilor, asistență de specialitate pentru îngrijirea pe timpul iernii și plantarea acestora în curtea școlii în primăvara anului 2025.

Achiziționarea puieților se poate realiza în perioada premergătoare Sărbătorilor de Crăciun și An Nou de la pepiniera Galata, Ocolul Silvic Lunca Cetățuii.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, alături de alte instituții europene este angrenată în combaterea schimbărilor climatice și credem că plantarea arborilor prin implicarea directă a tinerei generații este o șansă reală în acest demers.

Numai împreună putem face o lume mai bună și mai curată! Susține un copil să adopte un „Brăduț de Crăciun”!

Coordonatori proiect

Timu Radu - tel. 0746036602, Ocolul Silvic Lunca Cetățuii;

Suculiuc Marius - tel. 0799029959, Pepiniera Silvică Galata.