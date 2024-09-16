„Lupii Negri”, 30 de ani de la înființare

În prezența reprezentanților Ministerului Apărării Naționale (MApN), a autorităților locale și a structurilor de conducere a Forțelor Terestre din cadrul Statului Major al MApN, la Iași au avut loc, la sfârșitul săptămânii trecute, o serie de manifestări prilejuite de aniversarea a 30 de ani de la înființarea Batalionului 151 Infanterie „Războieni”, cunoscut și sub numele de „Lupii Negri”, structură subordonată Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”.

Cu acest prilej, la sediul unității s-a desfășurat un ceremonial militar și religios, în cadrul căruia actualii și foștii comandanți ai acestei structuri au evocat momente din activitatea și misiunile întreprinse de militarii ieșeni în teatrele de operațiuni în care aceștia au luat parte. „Ziua de 15 septembrie înseamnă 30 de ani de la înființarea Batalionului Lupilor Negri, 30 de ani în care militarii din cadrul acestei structuri au avut de făcut față multor provocări, dar pe care le-a dus pe toate la bun sfârșit. În această perioadă au fost multe momente grele, dar Lupii au trecut peste ele cu bine. Au fost și momente de fericire, pentru că în această perioadă s-au legat multe relații de camaraderie, de prietenie, Lupii Negri devenind în timp o familie unită”, a declarat lototenent-colonel Cristian Mihoci, comandantul Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”. „De-a lungul carierei am avut plăcerea și onoarea să fac parte din cadrul Brigăzii 15 Mecanizată Podu Înalt, aflându-mă la comanda acesteia în perioada 2017/2018 în teatrul de operațiuni din Afganistan. A fost o perioadă foarte frumoasă pentru mine și pot spune că atunci am avut cele mai mari împliniri ca ofițer. În ceea ce porivește viitorul acestei structuri pot spune că aceasta se află pe drumul cel bun, continuând procesul de transformare și modernizare pentru a fi mereu la dispiziția NATO”, a declarat general de brigadă Gabriel Constantin Turculeț, fost comandant al Brăgăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”, în prezent comandant al Forțelor Terestre din cadrul Statului Major al Forțelor Terestre din Ministerul Apărării Naționale.

„Am venit cu mare drag și cu multă bucurie la Iași pentru a-mi aminti de vremurile în care am pregătit Batalionul 151 Infanterie Podu Înalt alături de care am luptat în Afganistan. A fost o perioadă foarte grea, însă vreau să vă spun că militarii au dat dovadă de foarte multă seriozitate și implicare și și-au îndeplinit toate misiunile cu succes. Pentru mine, participarea la comanda acestui batalion a fost momentul care mi-a deschis cariera în viață, rezultatele mele ulterioare bazându-se foarte mult pe ceea ce am desfășurat în fruntea acestui batalion”, a afirmat, la rândul său, general în rezervă Dumitru Scarlat, comandant al Batalionului 151 Infanterie „Războieni” în perioada 2003/2004.

„Am ales varianta Lupilor Negri pentru că a fi lup înseamnă să fii parte dintr-o familie specială, iar militarii Batalionului 151 Infanterie Podu Înalt sunt speciali. A fost o onoare pentru mine să fiu Lup Negru și sunt mândru că am făcut parte din cadrul acestei structuri extraordinare”, a spus generalul Dumitru Scarlat.

Printre manifestările prilejuite de aniversarea a 30 de ani de la înființarea Batalionului 151 Infanterie Mecanizată „Podu Înalt” s-a numărat și lansarea cărții "...Și au fost 30...", coordonată de plutonierul adjutant principal Lucian Irimia, care a avut loc la Cercul Militar din Iași. Volumul adună poveștile a 30 de militari, ofițeri, subofițeri, soldați și gradați profesioniști care au slujit cu mândrie în cadrul batalionului, evocând momente cheie din cei 30 de ani de la înființarea unității, inclusiv participarea militarilor ieșeni în cadrul misiunilor internaționale, în teatre de operațiuni precum Irak, Afganistan și Balcani precum și contribuția „Lupilor Negri” la menținerea păcii și stabilității în aceste regiuni.

Publicul prezent la eveniment a fost constituit din foști comandanți ai batalionului, militari activi și în rezervă, precum și oameni de cultură. Evenimentul s-a încheiat într-o atmosferă solemnă, un omagiu adus dedicării și sacrificiului acestor militari de-a lungul timpului. Edi MACRI