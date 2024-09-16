Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Facultatea de Istorie din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, invită publicul joi, 19 septembrie 2024, ora 12, în Aula Palatului Fundației Universitare „Regele Ferdinand I" (Str. Păcurari, nr. 4) la conferința și expoziția „Metamorfozele Iașului. Reconstrucția orașului după cel de-al doilea Război Mondial”. Anul 1944 a fost unul de răscruce în istoria orașului Iași. Evoluția războiului a adus linia frontului la doar câțiva kilometri de oraș, situație care a durat din aprilie până în august. O mare parte a populației a plecat în refugiu, instituțiile au fost evacuate, iar orașul a fost supus bombardamentelor aeriene. În august sovieticii au vrut să scoată din război România și trupele germane care luptau în Moldova și Basarabia. Pe 20 august a fost lansată operațiunea Iași-Chișinău. Orașul a devenit câmp de luptă fiind ocupat prin lupte de stradă. Toate acestea au marcat evoluția ulterioară a urbei. Distrugerile provocate de război au fost semnificative, iar orașul nu și-a mai recăpătat niciodată aspectul interbelic, atât din punct de vedere al peisajului urban, cât și al structurii socio-profesionale și economice. Expoziția „Metamorfozele Iașului. Reconstrucția orașului după cel de-al doilea Rāzboi Mondial” aduce în atenția publică această perioadă grea din istoria Iașului punând accent pe schimbările majore prin care a trecut fosta capitală a Moldovei după 1944. Conferința este susținută prin participarea unor reputați specialiști: prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu, CS dr. Alexandru D. Aioanei, dr. Daniel Nazare, manager Biblioteca Județeană „G. Barițiu” Brașov, conf. univ. dr. Ionuț Nistor. Curatorul și moderatorul expoziției este Carmen Voroneanu.

Maura ANGHEL