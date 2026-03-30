„Mica sirenă”, o nouă premieră la Teatrul Luceafărul

* curajul de a visa dincolo de lumea cunoscută, iubirea și sacrificiul se întâlnesc într-o montare modernă, cu puternic impact vizual, pe scena Teatrului „Luceafărul” din Iași * inspirat de celebrul basm al lui Hans Christian Andersen, noul spectacol semnat de Antonella Cornici invită publicul într-o călătorie scenică între real și fantastic, în universul fascinant al adâncurilor

O nouă premieră a Teatrului „Luceafărul” Iași invită spectatorii să pătrundă în lumea fascinantă și plină de mistere din adâncurile oceanului.

Adaptând mult îndrăgitul basm al lui Hans Christian Andersen, spectacolul imaginat de Antonella Cornici propune o interpretare suspendată între realitate și vis, posibil și imposibil, între dorință și obstacolele care stau în calea îndeplinirii ei. Oscilând între țărm și ape, iubirea și dorul devin, în povestea lui Ariel (interpretată de actrița Camelia Dilbea), forțe capabile să depășească granițele dintre lumi opuse, însă nu fără mari sacrificii. „Titlul acesta clasic este pentru prima oară pe afișul teatrului nostru, o poveste care, dincolo de epicul în sine, are mult subtext – curiozitatea care ne caracterizează, interesul de-a descoperi noi lumi, de-a întâlni ființe altfel decât noi, dorul ca formă de afecțiune etc. E un spectacol modern, cu o vizualitate și o sonoritate speciale, care recreează balansul dintre mediul subacvatic și cel terestru”, precizează teatrologul Oltița Cîntec, managerul Teatrului Luceafărul Iași.

O călătorie sub ape

Cu designul video realizat de Andrei Botnaru, conceptul scenografic invită publicul într-o călătorie sub ape, unde pulsul vieții urmează un alt ritm, animat de dansurile sirenelor și ale căluților de mare, în coregrafia Victoriei Bucun. Căluții de mare, introduși în poveste de regizoare și interpretați de George Cocoș, Cezar Ichim, Cosmin Rotariu, Sebastian Pricop și Beatrice Volbea, însoțesc sirenele (Ioana Corban, Ioana Iordache, Carmen Mihalache, Elena Zmuncilă) pe parcursul întregii povești și completează semnificațiile profunde ale acesteia. „Mica sirenă este primul meu spectacol dedicat copiilor și, totodată, prima colaborare cu Teatrul Luceafărul Iași — o întâlnire care m-a provocat enorm. Uneori, cred că este mai dificil să construiești un spectacol pentru copii, pentru că generațiile se schimbă: poveștile rămân, dar spectatorii sunt alții. Am explorat împreună, ne-am jucat, am căutat sensuri și am descoperit o lume din adâncurile mării — un univers plin de mistere și emoții. Acest proiect poartă o parte din sufletul meu, iar bucuria de a-l fi creat și de a-l fi adus la viață aici, la Iași, este imensă. Mulțumesc tuturor pentru această aventură în lumea subacvatică!”, susține Antonella Cornici.

Din distribuție mai fac parte actorii Liliana Mavriș Vârlan (Bunica), Ionela Arvinte (Vrăjitoarea), Dragoș Maftei (Regele mării), Alex Iurașcu (Prințul) și Alexia Botezatu (Fetița). Premiera spectacolului „Mica sirenă” va avea loc vineri, pe 3 aprilie, de la ora 18:00, fiind urmată de încă o reprezentație pe 8 aprilie, miercuri, de la ora 18:00. Biletele se pot achiziționa de la casieria Teatrului sau de pe platforma bilet.ro.

Maura ANGHEL