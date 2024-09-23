„O şansă la studenţie” - Proiectul „Primul student din familie” ajunge la UMF Iași

* 352 de copii şi tineri, din care 162 elevi şi absolvenţi (46% din grupul ţintă) vor beneficia de programe de sprijin pentru promovarea examenului de bacalaureat şi facilitarea tranziţiei către învăţământul superior * aceştia provin din regiuni mai puţin dezvoltate (NE şi SE) şi din medii defavorizate

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi (UMF Iaşi) a obţinut o finanţare în valoare totală eligibilă de circa 8 milioane de lei pentru implementarea proiectului „UMF Iaşi - O şansă la studenţie”, parte a programului „Primul student din familie” - Regiuni mai puţin dezvoltate, finanţat prin Programul Educaţie şi Ocupare 2021-2027. Dintre aceştia, 7, 6 milioane de lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă, iar 261.000 lei este contribuţia proprie a universităţii.

Proiectul, desfăşurat sub coordonarea prorectorului prof. univ. dr. Ionela Lăcrămioara Şerban, are drept obiectiv principal reducerea abandonului şcolar în rândul tinerilor din medii defavorizate, oferindu-le oportunitatea de a-şi continua studiile în învăţământul superior.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate - SASTIPEN, Asociaţia „Pro Ruralis” Iaşi, şi Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” din Târgu Neamţ și se adresează unui grup ţintă de 352 de copii şi tineri, din care 162 elevi şi absolvenţi (46% din grupul ţintă) vor beneficia de programe de sprijin pentru promovarea examenului de bacalaureat şi facilitarea tranziţiei către învăţământul superior. Aceştia provin din regiuni mai puţin dezvoltate (NE şi SE) şi din medii defavorizate. Alţi 190 de beneficiari sunt studenţi proveniţi din medii şi grupuri defavorizate prin acordarea de sprijin financiar şi resurse. „Pe parcursul celor doi ani de implementare, proiectul îşi propune să îndeplinească următoarele trei măsuri-cheie: Măsuri de tip punte pentru a facilita tranziţia de la liceu la universitate pentru 162 de elevi prin programe remediale şi consiliere. Aceştia vor beneficia de subvenţii totale de 874.800 lei, premii de 22.200 lei şi echipamente electronice, precum tablete. Măsuri de prevenire a abandonului universitar pentru 190 studenţi proveniţi din medii şi grupuri defavorizate prin acordarea de sprijin financiar şi resurse. Se vor oferi subvenţii totale de 752.400 lei şi premii în valoare de 133.000 lei. Prin aceste măsuri, UMF Iaşi îşi consolidează angajamentul de a sprijini tinerii din medii defavorizate şi de a oferi acces egal la educaţie, contribuind astfel la dezvoltarea unui sistem educaţional incluziv şi performant", a spus prof. univ. dr. Ionela Lăcrămioara Şerban. Laura RADU