„O simplă bucată de carton și puțină apă pot salva o viață!”

* medicul ieșean Tudor Ciuhodaru explică cele cinci măsuri care pot face diferența în timpul caniculei extreme

România se pregătește pentru unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din această vară, iar avertizările meteorologilor vin la pachet cu apeluri ferme din partea medicilor. Temperaturile vor urca spre 40 de grade Celsius în mai multe regiuni ale țării, nopțile vor deveni tropicale, iar riscul de insolație, epuizare termică și accidente cardiovasculare crește semnificativ.

În acest context, medicul ieșean Tudor Ciuhodaru atrage atenția că gesturi aparent banale pot salva vieți. „O simplă bucată de carton și niște apă pot salva o viață (udat + ventilat)”, transmite medicul, explicând că răcirea rapidă a organismului este esențială atunci când apar primele simptome provocate de temperaturile extreme.

Cele cinci măsuri care pot salva viața pe caniculă

Potrivit medicului, orice persoană care prezintă semne de insolație, epuizare termică sau crampe provocate de căldură trebuie să respecte imediat cinci reguli simple: repaus într-un loc umbrit și răcoros, consum constant de lichide – apă, ceaiuri, sucuri naturale sau iaurt, scăderea temperaturii corpului prin umezirea pielii și ventilare, evitarea reluării activității fizice timp de câteva ore, apelarea numărului unic de urgență 112 dacă simptomele persistă sau se agravează.

Medicul avertizează că multe persoane ignoră primele semnale ale organismului și continuă activitatea în soare, ceea ce poate transforma rapid o stare de disconfort într-o urgență medicală.

„Apă, umbră și răcoare” - cele trei reguli de aur

În perioadele cu temperaturi extreme, prevenția este cea mai eficientă metodă de protecție.

Tudor Ciuhodaru sintetizează recomandările medicale în trei reguli simple:

Apă. Hidratarea trebuie făcută constant, fără a aștepta apariția senzației de sete. Recomandarea este consumul unui pahar cu apă la fiecare 15-20 de minute în perioadele de expunere la temperaturi ridicate.

Umbră. Expunerea directă la soare, în special între orele amiezii, trebuie limitată cât mai mult. Persoanele în vârstă, copiii și bolnavii cronici sunt cele mai vulnerabile.

Răcoare. Locuințele trebuie aerisite în primele ore ale dimineții, iar razele solare trebuie blocate prin jaluzele sau materiale textile umede. De asemenea, utilizarea aparatelor electrocasnice care produc căldură ar trebui redusă în timpul zilei.

Ce trebuie evitat în zilele cu temperaturi extreme

Medicul recomandă evitarea unor obiceiuri care pot accentua efectele caniculei: gătitul în intervalele cele mai călduroase ale zilei, menținerea ferestrelor deschise atunci când temperatura exterioară este foarte ridicată, efortul fizic intens în aer liber, deplasările inutile la orele prânzului.

Pentru persoanele care nu beneficiază de aer condiționat, soluția este petrecerea câtorva ore zilnic în spații publice climatizate, precum centre comerciale, biblioteci sau alte clădiri răcoroase.

Tudor Ciuhodaru readuce în atenție și proiectul legislativ pe care îl susține privind introducerea obligatorie în școli a educației pentru sănătate și a noțiunilor de prim ajutor.

În opinia medicului, cunoașterea unor gesturi simple poate face diferența între viață și moarte, mai ales în perioade cu fenomene meteorologice extreme, când serviciile medicale de urgență sunt suprasolicitate.

Pe fondul avertizărilor de caniculă emise pentru următoarele zile, recomandările specialiștilor devin esențiale. Temperaturile foarte ridicate pot afecta pe oricine, însă respectarea unor măsuri simple – hidratare, evitarea expunerii la soare și răcirea rapidă a organismului la apariția simptomelor – poate preveni complicațiile grave și poate salva vieți. Nicoleta ZANCU