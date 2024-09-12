„Oază de verdeață” în locul depoului de la Gară!

* „Ne dorim ca zona Depou CTP Gară să devină un model de regenerare urbană, un loc în care ieșenii să se regăsească, să se bucure de natură și de facilități moderne, contribuind astfel la crearea unui oraș mai verde, mai sustenabil și mai prietenos pentru toți”, a anunțat viceprimarul Răzvan Timofciuc * documentația este finalizată, urmând procedurile necesare pentru lansarea achiziției sub forma concursului de soluții, ce se va defășura în perioada 13 septembrie - 29 octombrie

Concursul de soluții pentru revitalizarea urbană a zonei Depou CTP Gară va avea loc în perioada 13 septembrie – 29 octombrie, întreaga documentație fiind finalizată, a anunțat viceprimarul Răzvan Timofciuc. „Acest proiect de revitalizare urbană este esențial nu doar pentru transformarea vizuală a orașului nostru, ci și pentru îmbunătățirea calității vieții ieșenilor. Prin reabilitarea și refuncționalizarea zonei Depou CTP Gară ne propunem să creăm un spațiu modern și accesibil, care să răspundă nevoilor și dorințelor locuitorilor orașului. Este important ca această inițiativă să reflecte așteptările comunității și să ofere facilități care să susțină activități recreative, educaționale și de relaxare pentru toate vârstele. În prezent, documentația este finalizată, urmând procedurile necesare pentru lansarea achiziției sub forma concursului de soluții. Concursul se va desfășura în perioada 13 septembrie - 29 octombrie, iar eu sper să avem cât mai multe idei inovative și creative pentru acest spațiu”, a declarat Răzvan Timofciuc.

„Ne dorim ca zona Depou CTP Gară să devină un model de regenerare urbană, un loc în care ieșenii să se regăsească, să se bucure de natură și de facilități moderne, contribuind astfel la crearea unui oraș mai verde, mai sustenabil și mai prietenos pentru toți. Aștept cu nerăbdare să vedem propunerile care vor fi aduse în concursul de soluții și sunt convins că, împreună, vom reuși să transformăm acest spațiu într-un loc de referință pentru Iași, un simbol al implicării cetățenești și al dezvoltării urbane durabile”, a mai afirmat viceprimarul.

Peste 2.500 de ieșeni au înaintat propuneri despre cum ar dori să arate viitoarea zonă revitalizată

Pentru elaborarea documentației necesară pentru reabilitarea și refuncționalizarea spațiului cuprins între străzile Silvestru – Gară – Uzinei - Străpungere Silvestru (amplasament pe care se află în prezent Depoul CTP Gară), în suprafață de 3,3 ha, în bugetul local pe anul 2024 a fost alocată suma de 1,7 milioane de lei.

Până acum, proiectul a parcurs mai multe etape, printre care lansarea în spațiul public a unui sondaj prin care cetățenii au avut posibilitatea de a-și expirma părerea cu privire la inițiativa propusă de autorități, de transformare a depoului CTP din zona Gării într-un spațiu cu facilități recreative și de relaxare, spații educaționale, parcare subterană, spații de joacă pentru copii și spațiu verde. Sondajul de opinie a fost realizat în perioada 12 martie – 1 aprilie 2024, la acesta participând peste 2.500 de persoane care au făcut propuneri despre cum ar trebui să arate în final zona respectivă.

Cercetarea sociologică a fost urmată în zilele de 3 și 5 aprilie 2024 de o serie de dezbateri publice, coordonate împreună cu Ordinul Arhitecților din România – Filiala Iași, la care au participat alături de cetățeni, președinți de asociații de proprietari din proximitatea amplasamentului, organizații non-guvernamentale, specialiști (urbaniști, peisagiști, arhitecți, experți în mediu și mobilitate, etc.). Aceste dezbateri au scos la suprafață diferite perspective: de la importanța spațiilor verzi și conservarea patrimoniului la mobilitate urbană și accesibilitate.

Nu în ultimul rând, în perioada aprilie – iulie 2024 au avut mai multe întâlniri de lucru cu specialiștii din cadrul Primăriei, dar și cu membrii Ordinului Arhitecților din România – Filiala Iași, etapă absolute necesară în vederea pregătirii și lansării concursul de soluții programat în această toamnă. „Prin implicarea activă a cetățenilor în acest process, de la sondajul inițial până la dezbaterile publice și consultările cu experții, am demonstrat că acest proiect este unul al comunității, pentru comunitate. Mulțumim pe această cale ieșenilor pentru sprijinul și colaborarea continuă în cadrul acestui demers important pentru orașul nostru”, a declarat, în încheiere, viceprimarul Răzvan Timofciuc.

Edi MACRI